Şenol Güneş: ‘Telefon açıp erik, ceviz göndermek isteyenler var’

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan ile yarın oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımın genel durumuyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Şenol Güneş, iyi ve zevkli bir kamp geçirdiklerini vurgulayarak, “Kadromuzu yaparken mevcut oyuncularımız vardı. Elemelerde bize çok yardımcı olan ve sakatlık dolayısıyla ya da tercih nedeniyle aramızda olmayan oyuncular var. Onlar da bizim için önemli. Şu anda turnuva için çağırdığımız 30 arkadaş burada. Pandemi ve ciddi sakatlık boyutunda ayın 11’ine kadar değişiklik yapma şansımız var. Bu bize, oyuncularımızın katılma şansı olmadan veriliyor. Biz de birkaç kişi daha kadroya alabilirdik. Çünkü burada da sakatlık geçirebiliriz. Ciddi boyutta bir sakatlığımız yok ama Dorukhan, Mahmut, İrfan ve Ozan Kabak’ın çok önemli olmasa da sakatlıkları var. Şu anda bir sıkıntı olacak gibi görünmüyor ama bir sıkıntı olursa ayın 1’ine kadar değiştirme şansımız olacak. Bir mevkide boşluk olursa dışarıdan oyuncu da alabiliriz. 4 tane oyuncumuzun dışarıda kalacak olması üzüntü verici. Herkesin burada olmak istediğini biliyoruz. Bu kamp olmaz, başka bir kamp olur. Burada olan arkadaşların coşkusunu görüyorum. Rekabeti kendi aralarında yaratıyorlar. Oyuncular ekstra çalışmalarına devam ediyor, kendilerini göstermek için çok heyecanlılar. 30 kişi tek kişi gibi düşünüyor. Biz Türkiye’yiz, bu ülke bizim. Telefon açıp erik göndereyim, ceviz göndereyim diyenler var. Ne yapacaksak birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

“KAZANMAK VE GÜZEL FUTBOL İZLETMEK İSTİYORUZ”

Azerbaycan Milli Takımı ile ilgili düşüncelerini de paylaşan tecrübeli teknik adam, “Biz önce Belçika ile maç almıştık ama Belçika hükümeti orada oynanmasını istemedi. Ardından Kuzey İrlanda geliyordu. Onlar da gelmek istemedi ve bundan dolayı 2’nci maçı Gine’ye çevirdik. Moldova’yı da daha rahat bir maç oynayalım diye tercih ettik. Güçlü rakiplere motivasyon hazırlık maçında daha iyi olabilir. Güçsüz gördüğünüz rakipler ise sürpriz yapabilir. Böyle maçları biz gördük. Yarın oynayacağımız maç bir dostluk maçı. Ben de çok tanımıyorum. Onları da yakından tanımak istiyoruz. Bunun futbol ilişkimize katkı vereceğini düşünüyorum. Savunma yapan takımlar her zaman zorluk çıkarır size. Zor kaybeden, savunmayı iyi yapan bir takım. Çok kolay bir maç olmayacaktır. Elimizden gelenin en iyisini yapıp maçı kazanmak ve güzel futbol izletmek istiyoruz” dedi.

“YARIN MERT MÜLDÜR İLE BAŞLAYACAĞIM”

Sassuolo’da forma giyen Mert Müldür ile ilgili düşüncelerini de paylaşan tecrübeli teknik adam, “Mert, daha önce de bizimle birlikteydi. O konuda bir olumsuzluğumuz yok. İyi bir oyuncu, önü açık diye düşünüyorum. Zeki de iyi oynuyor. Bizim için büyük bir avantaj. Yeni takımında da sağ bek oynuyor Mert. Üstüne koyacağını bekliyorum. Başarılı olacak bir oyuncu. Yarın da Mert ile başlayacağım” şeklinde konuştu.

“BURAK YILMAZ SORUMLULUKLARINI BİLİYOR”

Lille’de forma giyen milli oyuncu Burak Yılmaz’ın takım içerisindeki liderlik görevini en iyi şekilde yaptığını söyleyen Şenol Güneş, “Bugüne kadar iyi geldi, bundan sonra da iyi gider diye düşünüyorum. En azından 6 ay daha gider. Bu yaşına kadar tartışılan bir oyuncuydu. Son bir hamle daha yapar diye düşünüyorum. Dünya Kupası’ndan sonra belki hoca olur, kim bilir. Kendisini buna hazırlıyor. Zaman zaman başarılı-başarısız günler olabilir. Davranış ilişkileri olarak da kendisini geliştirdiğini düşünüyorum. Sorumluluklarını biliyor. Arkasında arkadaşları da ona yardım ediyor. Ozan Tufan, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu da o liderlik sorumluluğunu üstleniyor” açıklamasında bulundu.

“BUGÜN BURADAKİ VE SOKAKTAKİ AMBİYANS BİZİ MUTLU EDİYOR”

Milli takımın son zamanlarda Avrupa’da adından başarılarıyla daha çok söz ettirmesinin nedenini ise Şenol Güneş, “Başarı tabii ki dikkat çeker. Prensipli olmak ve toplumda kabul görmek düşünceleriyle işimizi yürüttük. Değerlerimizi oluşturduk ve buna ortak hayaller koyduk. Bugün buradaki ambiyans, sokaktaki ambiyans bizi mutlu ediyor. Oyuncuların başarısı da bizleri mutlu ediyor. Bu da değer artışını ortaya koyuyor. Bazen kaybederek de gidebilirsiniz. Kaybettiğimizde de biz onlarla birlikteydik. Şimdi de birlikteyiz. Bize düşen görev sahada en iyimizi yapmak” cümleleriyle açıkladı.

“KAMPLARI SIKICI OLMADAN YAPMAK İSTİYORUZ”

Antalya’da süren kampın şu ana kadarki bölümünde oyuncuları çok fazla zorlamadıklarını ve rahat bıraktıklarını söyleyen Güneş, “Soru işaretleri olan durumlar var. Yoğun tempoda çok maç oynayan, az maç oynayan ya da hiç maç oynamayan oyuncular var. Bunların hepsinin buraya geldiğinde bitmesi gerekiyor. Oyuncuları bu dönemde biraz uzak tuttuk ve rahat bıraktık ama yarından itibaren rakiplerimizin analizlerini oyuncularla işlemeye devam edeceğiz. Daha kamp yeni başlıyor aslında. Daha 1 ay birlikte olacağız. Bu kampları hem rahat etmek hem de rakipleri tanımak üzerine kuracağız. Bunları sıkıcı olmadan yapmak istiyoruz. 2’sinden sonra İtalya maçının hazırlığı başlayacak. Sonra Galler, sona İsviçre maçı hazırlıkları gelecek. Üç rakibimizi burada rahat bir şekilde analiz edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“AZERBAYCAN’DA BİZİ DESTEKLEMELERİNİ İSTİYORUM”

Bakü’de oynanacak maçlarda Azeri taraftarlara çok iş düştüğünü söyleyen tecrübeli teknik adam, “Heyecanımız, gruptan çıkmak. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Oradaki taraftarlara da iş düşüyor. Futbolu seviyorlar. Orada bizi desteklemelerini istiyorum. Bu desteklerinin kendi oyuncuları anlayışı içerisinde olmasını istiyorum. Onlara da güzel futbol sunmak için biz orada olacağız. Onlar adına da Türkiye adına da gruptan çıkmak istiyoruz. İtalya maçı sonucu ne olursa olsun Galler ve İsviçre maçı çok önemli. Hep beraber orada mutluluk paylaşalım. Sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum, onları seviyoruz” diye konuştu.