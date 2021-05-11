Şenol Güneş: ‘Türk futbolunun en yetenekli futbolcuları…’

A Mili Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Global’deki bir televizyon programında gündeme dair önemli sözler sarf etti.

Türk futbolunun geleceğinden, Avrupa’daki Türk futbolcuların performansına kadar birçok konuya değinen Güneş, Burak Yılmaz’ın Lille’deki durumuna ilişkin “Fransa’da bir Türk oyuncunun böyle sahiplenilmesi beni çok gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.

İşte Şenol Güneş’in açıklamalarından satır başları:

“Bir ülkenin kalkınması bireylerine yansımalı. Futbol da böyle bir şey. Çocuklarımızla başarıyı bir araya getirdiysek mutlu oluruz. Olağanüstü bir şeyi hiçbir futbolcumdan istemedim. Olanı gayret etmeli. Doğru işler yaparak ondan keyif almak istiyorlar. Aile gibi olmayı sağladığımızı düşünüyorum. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Oyuncularımızın keyif veriyor olması, başarısı önemli. Biz hem yapılanmayı yapacağız. Saha sonuçları gelecek neslin idolü olacaklar.”

“TORPİLLE GELDİĞİMİ SÖYLEDİLER”

“Bel altı eleştirileri içime atıyorum. Eleştiri olabilir ama hakaret etmek için yapılan eleştirileri kabul etmiyorum. Milli takıma ilk geldiğimde torpille geldiğimi söylediler. Sonuçlar iyi geldi. Bu sefer sahayla ilgili diyecek bir şeyleri olmadı. Karizmadan, elbiseden, berberden eleştirmeye başladılar. Benim gittiğim berbere hepsi gidiyordu.”

“EN BÜYÜK BAŞARISIZLIK EKONOMİK İDARİ”

“Zaman zaman alınan saha sonuçları her seferinde doğruyu yaptığınız anlamına gelmez. Türkiye’deki futbolda en büyük başarısızlık ekonomik idari. Futbolda para araçtı, amaç oldu. Neymar için 200 milyon Euro verildi, daha mı iyi oynadı gittiği takımda?. Hayır. Futbolda büyük para var. Türkiye’de futbolcu oynayacak ve yurt dışına çıkacak. Bu sayıları ne kadar çok çoğaltabiliriz. Ülkeye döviz kazandırıyoruz. Yaşlı oyuncular alırsak o kadar para neden gidiyor, bizim paramız gidiyor.”

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“TÜRKİYE’NİN EN YETENEKLİ OYUNCULARI…”

“Türkiye’nin en yetenekli oyuncuları olarak Arda Turan, Burak Yılmaz ve Uğurcan Çakır diyebilirim. Burak Yılmaz, son dönemde kendisini ve etrafını yönetebiliyor. Selçuk ile çok iyi bir ikililerdi. Çok iyi tamamlıyorlardı birbirlerini. Fransa’da bir Türk oyuncunun böyle sahiplenilmesi beni çok gururlandırıyor. Burak Yılmaz’ı Beşiktaş’ta ilk alamadığımızda ‘Beşiktaşlılara hata yaptı’ diye söylendi. Ne yaptı? Galatasaray formasını öptü. Galatasaray’da oynuyor, Beşiktaşlı bu adam. Trabzonspor’da oynuyor, Beşiktaşlı. Özünü, değerlerini kaybetmedi. Beşiktaş’a 1 yıl gecikmeli geldi, işini çok seviyor. Eskiden duygusal çıkışları vardı.”

“MBAPPE’Yİ ÖVENLER BURAK’I ELEŞTİRİYOR”

“Mbappe bundan 1 ay önce Messi ve Ronaldo'nun önüne koyuldu. Mbappe ve Haaland ikisinin önündeydi. Tam da bizim maçlardan önce. Tamam yetenekli olabilirler de daha olmadılar ki. Arda Barcelona'ya gitti ve iyi işler yaptı. Ama bu bir sonuçtur. Yusuf bir sonuçtur. Arda'yı geçecektir. O gün Mbappe'yi övenler bugün Burak'ı eleştiriyor. Övemiyor. Kendi insanımıza yapamaz diye bakıyoruz.”

“ASIL HEDEFİM DÜNYA KUPASI”

“Belki gruptan çıkamayabiliriz de. Finale de çıkabiliriz. Bizim grup ilginç. İlk maçımız iyi bitsin, belki İtalya sonuncu olabilir. İtalya şu anda FIFA sıralamasında 7. szırada. İsviçre ve Galler de bizden önce. Rakiplerimiz güçlü. İtalyan topa sahip olarak iyi organize olan bir takım. Çok zor bir maç olacak. Üst seviye takımlarla neler yapacağımız ortaya çıkacak. İsviçre iyi. Galler hem hücuma iyi çıkan hem de defansı iyi. Azerbaycan’da iki maçımızı oynamak avantaj. Gruptan çıkmak istiyoruz. Bu turnuva bizim için daha önce oynadığımız turnuvaların üstünde bir turnuva olacak. Düşündüğümüz olgunlukta oynayacağız. Daha hızlı daha takım oynayacağız. Asıl hedefim Dünya Kupası’na katılmak.”

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“ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ SENEYE VERSİNLER”

“Halil Dervişoğlu’nu çok yetenekli buluyorum ama ne kadar üstüne koyacağını zaman gösterecek. Rıdvan Yılmaz’ı da takip ediyoruz. Rıdvan Yılmaz boyu kısa ama aklı çok büyük. Çabuk ve yetenekli bir oyuncu. Sakatlık sonrası biraz bocaladı. Sergen Yalçın ile de konuşmuştum. Biraz sıkıntısı olmuştu. Ezilebilir mi diye korkuyorum. Kaybetmek de var. İhtiyaç durumuna göre belki alınabilir. Ümit Milli Takım’da zaten var. Bunlar düşündüğümüz oyuncular. İrfan Can çok yaratıcı bir oyuncu, bir basamak daha atlaması lazım. Abdülkadir Ömür, ekstra bir oyuncu. Övgü aldıktan sonra beklentiyi büyüttü. Sakatlıklar da onu çok etkiledi. Şu an kendi temposu düşük. Bana sorarsanız Şampiyonlar Ligi finalini seneye bize versinler. Zaten finalde iki İngiliz takımı var. Seyirci de yokken bize bir katkısı olmayacaktır.”

“ÖNEMLİ OLAN SEVDADIR”

“Benim mutluluğum, benimle sınırlı değil. Komşun açken sen tok yaşayamazsın. Duygu, para, sağlık. Birlikte yaşabilmek, paylaşabilmek… Aşk hevesin, sevda nefesin bitene kadar. Aşk acı çekmek, acı çekmezsen aşk olmaz gibi bir sürü. Leyla – Mecnun aşkı. Allah aşkı. İşine aşık insanlar. Doğaya aşık. Aşk birine karşı ilgin var. Çiçeği sevdin kokladın, kopardın bitti. Önemli olan sevdadır. Nefesin bitene kadar, bütünleşmen. Kadın üzerinden almak doğru değil.”