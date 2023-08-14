Şenol Güneş: Uyurgezer gibiydik, özür diliyoruz

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü, Fatih Karagümrük karşısında alınan 1-0'lık zaferin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle ilk yarıdaki performans için taraftardan özür dileyen Güneş, Ghezzal'ın sakatlık durumunu da paylaştı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük’ü 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıdaki oyunları nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Şenol Güneş, “Rakip de ağır davrandı, biz de ağır kaldık. Biraz uyurgezer gibi” ifadelerini kullanırken, kendi sahalarında oynayacakları iki maçta daha tempolu bir oyun oynamak istediklerini söyledi.

Ghezzal’in sakatlık durumuna ilişkin konuşan deneyimli teknik adam, yayıncı kuruluş mikrofonlarına maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu:

“Buraya kazanmak için geldik. Bütün oyuncuların bu duyguda olduğunu düşünüyorm ama bu duygular ilk yarıda tam sahaya yansımadı. Hem oyun yavaştı, hem top kayıpları yaptık. Baskılarımız uzaktı. Temaslı ve agresif oynamadık. Oyun kontrolümüzde ama rakip de yarı sahasında oynamaya çalışıyordu. İkinci yarı daha çok pozisyon bulduk. Golü de geç bulduk ama kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum.”

“GEÇ GELEN GOL GERGİNLİK YAPTI”

“Bazen çok pozisyon bulursunuz, gol kaçırırsınız. İkinci yarı kazanmak için yeteri kadar pozisyonu bulduk. Ama geç gelen gol gerginlik yaptı bizde. Bu dönemde bunları yaşayacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sahamızda iki maçımız var. Daha coşkulu bir oyun bekliyorum. Bugün için olumsuz değil. Sezona gol atarak, kazanarak başladık. Oyunumuza olumsuz bakarak gidemeyiz. Bu halimizle rakibe göre daha iyiyiz.”

“BİRAZ UYURGEZER GİBİYDİK, ÖZÜR DİLİYORUZ”

“Oyuncuları bireysel olarak eleştirmek doğru değil. Oyun anlamında görevlerine bağlılardı ama hızlı oynamamız lazım. Neftçi maçında bunu çok daha iyi yaptık. Bu maçta o tempodan uzaktık. Rakip de ağır davrandı, biz de ağır kaldık. Biraz uyurgezer gibi. Taraftardan özür diliyoruz bu nedenle. Ghezzal’in ağrısı var ama yarından sonra koşulara başlar. Daha iyiye gider diye düşünüyorum.”