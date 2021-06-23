Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır için hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar hakkında işlem başlatıldı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, EURO 2020’ye veda eden A Milli Takım’da Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaleci Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşımları tespit edilen 7 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü şu ifadeleri kullandı:

Müdürlüğümüz, sosyal medya platformlarında; Türk Milli Takımımızın Kalecisi Uğurcan Çakır ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yapan; İstanbul'da (4) Antalya'da (1) Malatya'da (1) İzmir'de 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişiye işlem başlattı.