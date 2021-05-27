Şenol Güneş: Yarı tatil yarı hazırlık dönemi yaşıyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1’lik Azerbaycan galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Güneş, hataların olduğunu ancak tüm oyuncuları görmek istediğini belirtti.

Şenol Güneş’in maç sonu sözleri şöyle;

“Hazırlık maçı… Biz biraz yarı tatil yarı hazırlık dönemi yaşıyoruz. Bazı oyuncuları riske etmek istemiyoruz bazılarının da üzerlerine giderek neler yapabileceklerini görmek istiyoruz. Hatalarımız ve eksiklerimiz var ama kazanmak her zaman güzeldir.

Gine maçında yine dinlendireceğimiz oyuncular olacak. 1 Haziran’da son kadroyu açıklayacağız. Birçok oyuncumuzu oynattık. Savunmadaki oyuncular daha çok oynadı. Ama oradaki düzeni bozmak istemedik. Azerbaycan bizi başta zorladı. Pozisyon verip, pozisyona girdik. 225. galibiyeti alarak 224 mağlubiyetin yanında artıya geçtik. Bu durum sevindirici. Sahada oynanan futbol bize ders oldu. Pas ve bireysel hataları var.

Halil Akbunar’da bağlarına bakacağız darbeye bağlı bir sakatlık. Altay’da da darbeye bağlı sakatlık var ancak onda ciddi bir şey yok.”