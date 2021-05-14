Şenol Güneş’e kadroya alınmayan isimler için tepki! ’16 gol, 3 asist yorumsuz…’

Türkiye A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, EURO 2020’nin 30 kişilik aday kadrosunda bazı isimlere yer vermemesi özellikle sosyal medyada tartışma konusu oldu. Özellikle Caner Erkin, Salih Uçan, Adem Büyük, Berat Özdemir ve Emre Akbaba gibi isimlerin kadroya kendilerine yer bulamaması tepkilere ve eleştirilere neden oldu. Şenol Güneş basın toplantısında gelen sorular üzerine hemen hemen bütün futbolcuların neden alınıp neden alınmadığı ile ilgili açıklama yaptı.

Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük’ün kadroda yer almamasından sonra ise Süper Lig ekibinden bir paylaşım geldi. Yeni Malatyaspor, Adem Büyük fotoğrafı paylaşarak ‘Süper Lig'de en çok gol atan Türk oyuncu. 16 gol, 3 asist yorumsuz…’ ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de en çok gol atan Türk oyuncu. maç

gol

asist

maçın adamı Adem Büyük! Yorumsuz. pic.twitter.com/gN84tyz8Rp — Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) May 14, 2021

Beşiktaş’tan Rıdvan Yılmaz, Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ilk kez kadroya çağrıldı. Güneş daha önce çağırdığı Nazım Sangare, Caner Erkin, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Deniz Türüç’e kadroda yer vermedi.

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ŞENOL GÜNEŞ: ‘CANER’İN DEFANSİF AÇIDAN ZAYIF KALDIĞINI GÖRDÜK’

Salih Uçan, bu sezon Alanyaspor ile gösterdiği performansla dikkat çekerken; A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş orta saha oyuncusunu neden kadroya almadığını açıkladı. Güneş, “Salih Uçan sakat. Bunu biliyorsunuz. Bizim düşündüğümüz çok isim var. Bütün oyunculara kapımız açık. Alındığı zaman kızan olur, sevinen olur. Biz onlara bakmayız. İnandığımız, bildiğimiz yolda gidiyoruz” dedi.

Caner Erkin’in neden kadroda olmadığıyla ilgili ise Güneş, “Caner karakterli ve tecrübeli bir oyuncu. Fakat bize oyunsal anlamda fayda sağlamadı. Caner Erkin’in oyun olarak istekli olmasına rağmen defansif açıdan zayıf kaldığını gördük. O yüzden Rıdvan’ı tercih ettik” ifadelerini kullandı.

‘BURAK OLMASAYDI ADEM BÜYÜK DE OLURDU’

Diğer oyuncularla ilgili olarak da Güneş şöyle konuştu, “Trabzonspor’da Berat var. O da 4 maçtır oynamıyor. Gençlerbirliği’nden beri takip ediyorum. Unutulmuş bir şey değil. Mesela Burak olmasaydı Adem Büyük de olurdu, Muhammet Demir de olurdu. Biz hepsine açığız. Unuttuğumuz olursa bize hatırlatsınlar. Halil Dervişoğlu’nu Galatasaray’daki son dönemdeki başarısıyla kadroya dahil ettik, geniş kadroya aldık göreceğiz. Kerem Aktürkoğlu’nu da hem kanat hem forvet olarak düşünüyoruz.”

”Abdülkadir Ömür uzun süredir sakattı oynamıyordu henüz temposunu bulamadı. Kamp döneminde bazı oyuncular gönderilebilir. Süreye ihtiyacı olan oyuncuları değerlendirdik. Abdülkadir Ömür son 2 maçta oynadı, bu da bunlardan birisi. Altay Bayındır da sakatlandı. Oyuncuların gelişimine göre kadroda tutabilir ya da yeni isimlere yer verebiliriz. Ben Bursaspor’da gol kralı olan Okan Yılmaz’ı iki sene kadroya almadım. Bizim ekibimiz var, biz de arayıp tarıyoruz.”