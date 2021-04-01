Şenol Güneş’in hedefi tuttu

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası elemelerindeki ilk 3 maçlık maratonu son buldu. 4-2'lik Hollanda galibiyetiyle rüya gibi bir başlangıç yapan milliler, Norveç'i 3-0 yenerek tüm dünyanın gündemine oturdu. Letonya karşısında 3-1'lik üstünlüğünü koruyamayan A Milli Takım, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılıp göze geldi… Her şeye rağmen Teknik Direktör Şenol Güneş'in 3 maç öncesi planladığı 7 puanlık hedefe ulaşan millilerde buruk bir sevinç hâkim.

Grup maçlarına 5 ay ara verecek olan A Milli Takım, yazın EURO 2020'de boy gösterecek. 1 Eylül'de Karadağ'ı konuk edecek olan Ay-Yıldızlılar, 4 Eylül'de Cebelitarık ve 7 Eylül'de de Hollanda'ya konuk olacak. Üç maçta 10 kez fileleri havalandıran Türkiye, 3.33'lük gol ortalaması yakaladı. Milli Takım, mayısta iki hazırlık maçı yapacak. Milliler, 27 Mayıs Perşembe günü Alanya'da Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya'da Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

MERİH DEMİRAL’A ÖZEL UÇAK

Öte yandan Merih Demiral'ın 3 milli maçta forma giymemesinin nedeninin corona virüsü olduğu ortaya çıktı. İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre, Juventus'un başarılı stoperinin son testinin de pozitif çıktığı belirtildi. Riva'da izolasyona giren Merih Demiral için Juventus kulübü, daha önce Ronaldo için kullandığı özel bir ambulans uçağı gönderme kararı aldı.