Şenol Güneş’in kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi, İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi.

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Spor Toto 2. Lig ekibi İnegölspor’u çalıştıran Bahaddin Güneş, sabah saatlerinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. 62 yaşındaki Güneş’in kalp krizi geçirdiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kardeşi olan Bahaddin Güneş için kulübü bir açıklama yaptı.

İnegölspor’un açıklamasında, “Bugün sabah saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi şüphesiyle Bursa Medicana Hastanesine sevk edilen teknik direktörümüz Bahaddin Güneş’e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, tez zamanda iyileşip aramıza dönmesini temenni ederiz…” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu da Twitter hesabından Bahaddin Güneş’e geçmiş olsun dileklerini iletti;

“Bugün sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş’e acil şifalar diliyor, ailesine ve İnegölspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”