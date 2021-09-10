Şenol Güneş’in yerine iki aday… Yabancı hoca düşünülmüyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş dönemi resmen biterken, adaylar da masaya yatırılıyor. İki aday öne çıkarken, Yönetim Kurulu'nda yabancı hoca konusu gündeme geldi. Ancak bu konu, çoğunluğun görüşü sonrasında rafa kalktı.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda Şenol Güneş dönemi sona erdi. Avrupa Şampiyonası’ndan puan alınamadan dönülmesinin ardından eleştiri oklarının hedefinde olan Şenol Güneş, Hollanda karşısında yaşanan hezimet sonrasında istifaya davet edildi.

Dün ve bugün Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunun merkezinde yapılan toplantıların ardından taraflar, yolların ayrılması konusunda el sıkıştı. Şenol Güneş’in ardından teknik direktörlük konusu da masaya yatırıldı. TFF Yönetimi’nde yabancı hoca konusu gündeme gelse de, yöneticilerin çoğu yerli bir isimden yana olduklarını belirterek bu konuyu rafa kaldırdı.

İki aday öne çıktı

İlk aday mevcut bir takım çalıştırmayan Okan Buruk ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay gündeme geldi. Bu isimlerle görüşecek olan yöneticiler, önümüzdeki günlerde A Milli Takım Teknik Direktörünü belirleyecek.

TFF Yönetimi’nin aklında 2 farklı plan yatıyor. Anlaşılması planlanan isimlere ilk olarak Dünya Kupası Elemeleri’nde grupta kalan 4 maç üzerinden teklifte bulunulacak. Dünya Kupası’na katılınması durumunda ise sözleşme yenilenecek. Şayet milliler, gruptan çıkamaz ise, bu sefer farklı bir yol haritası çizilecek.

Rıza Çalımbay: Seve seve kabul ederim

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adının milli takımla geçmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, kendisine gelen herhangi bir teklifin olmadığını belirterek, “Net bir şey yok, sadece ismim geçiyor. Milli takım teknik direktörlüğü için ismimin geçmesi benim adıma gurur verici ama şu an görüşme, arama gibi şeyler yok. Teklif gelirse milli takıma yok denmez. Hiç düşünmeden giderim, sorun yok benim için. Eğer teklif gelirse Sivasspor ile ilgili olan sözleşmem kolay, onu çözeriz. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Eğer teklif gelirse, seve seve kabul ederim” diye konuştu.