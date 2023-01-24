Şenol Güneş’ten bir iyi bir kötü haber

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Romain Saiss ve Rachid Ghezzal'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekibin BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki bugünkü antrenmanı öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Şenol Güneş, Romain Saiss’in sakatlığı bulunduğunu belirterek, “Ghezzal bugün takımla kontrollü olarak çalışıyor. Saiss ile birlikte 3 oyuncumuz cezalı. Onun dışında buradayız, sıkıntımız yok” diye konuştu.

Şenol Güneş, Ghezzal’ın ne zaman oynayıp oynamayacağı ile ilgili olarak “Ghezzal için bir şey söylemek doğru değil. Ne zaman sağlıklı olursa o zaman oynamasını bekliyoruz. Çünkü önce sağlığı önemli. Sonrasında verimine bakacağız. Şu anda bireysel çalışmaları vardı. Keşke cuma günü kadroda olsa ancak şu anda mümkün değil. Acele edip bir kez daha geri gitmek doğru değil. Şu anda Josef ile onun durumunu takip edeceğiz. Onun dışında ciddi boyutta bir sakatlığımız yok. Saiss’ın maçta adalesine bir darbe geldi. O da 3 gün sonra normal idmana çıkar. Zaten cezalı olduğu için oynamayacak. Başka da eksiğimiz yok” ifadelerini kullandı.

“KAAN AYHAN’IN İSMİNİ BEN DE HER GÜN GAZETEDE OKUYORUM”

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımın transferleri ile ilgili olarak ise şunları kaydetti:

“Transfer işine ben bakmıyorum. Ben antrenman yaptırıyorum. Transfer konuşuluyor, yapılıyor, gidenler gelenler olabilir. Bugün olmaz dersin olur. Olur deriz hiç olmaz. Olmayan olur, olan olmaz. Kaan Ayhan’ın ismini ben de her gün gazetede okuyorum. Kaan da var, bir sürü oyuncular var. Hepsinin içinde bizim de düşündüğümüz isimler var. Kimlerin olacağını bilmiyorum, olunca göreceğiz. Transferde aynı isme bir sürü kulüp talip oluyor. İşin doğasında var bu. Bizim gündemimizde bugün antrenman var. Yarın da antrenman yapıp cuma günkü maça iyi hazırlanmamız lazım.”

Şenol Güneş, Alanyaspor ile oynayacakları lig maçı ile ilgili olarak, “İyi bir takımla oynayacağız. Alanyaspor iyi bir takım. İyi pas yapıyorlar, topa sahip oluyorlar. Onlara karşı iyi oynamamız lazım. Kazanmamız gereken bir maç. Rakip de cesur oynuyor. Şu anda eldeki oyuncularla çıkma durumumuz var ama yeni bir oyuncu gelirse de onu da size söyleriz” şeklinde konuştu. (AA)

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