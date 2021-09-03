Şenol Güneş’ten eleştirilere yanıt: Kazanılamayan bir maçtan sonra…

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karadağ maçının ardından yapılan eleştirilere yanıt verdi.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde karşılaşacağı Cebelitarık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Geçmişe takılı kalmadan yarına odaklanmak zorunda olduklarını vurgulayan Güneş, “Geçmiş maçların muhakemesinin yapıldığını biliyoruz ama geçmişe takılı kalmadan yarına odaklanmak zorundayız. Geçmiş bir depresyon, gelecek ise endişe getirir. Güçlü bir şekilde sinerjimizi kullanarak sonuca odaklanmalıyız” diye konuştu.

“Favori görünmeyen iki takım dört puan bıraktık”

Cebelitarık’ın kontra atağa dayalı bir oyunu olduğunu belirten Güneş, “Grupta puanı olmayan tek takıma karşı oynayacağız. Grubun ilk yarısının son maçına çıkacağız. İki favori takımdan 6 puan aldık. Favori görünmeyen iki takıma da 4 puan bıraktık. Karadağ maçında iki tane yüzde yüz atamadığımız pozisyon var. Rakibin ise neredeyse hiç pozisyonu yokken goller yedik. Daha farklı bitmesi gereken maçı beraberlikle bitirdik. Letonya ve Karadağ maçlarında berabere kalarak hem 2’şer puan, hem de averajımızı kaybettik ama hala lideriz. Daha farklı bir maç oynayacağız. Kapanan bir takıma karşı hücumda etkili olmamız gerekiyor. Suni çimde oynayacağız. Şartlar ne olursa olsun kazanmak için oynayacağız” dedi.

“Çağlar’ı oynatacağım”

Cebelitarık karşılaşması için stoper hattında Çağlar ya da Ozan’dan birini kullanacağını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, “Büyük ihtimalle Hollanda maçı öncesi Çağlar’ı oynatacağım. Bazı değişiklikler olacak. Maçın gidişine göre de hamle yaparız. Önce kazanmamız gerekiyor. İngiltere’den sıkıntı çektiğimiz oyuncularımızın katılımları parça parça ve karışık oldu. Yarın itibariyle Burak sarı kart cezalısı olduğu için olmayacak, diğer oyuncularımızın hazır olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Kaybedilen maçtan sonra övgü beklemiyorum”

Kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında konuşan Şenol Güneş, sonuç üzerinden yorum yapılırsa saygı duyacağını söyledi.

Kaybedilen maçtan sonra övgü beklemediğini vurgulayan teknik adam, şunları söyledi:

“Yarın maçımız var, çıkıp oynayacağız. Bu maç için hazırlık yapıyoruz. Kim ne derse desin, ne söylerse söylesin 3 puanla buradan ayrılmak istiyoruz. Karadağ maçında oyuncuların gayreti ve azminden memnunum. Dün akşam İsveç – İspanya karşılaşmasını izledim. İspanya çok pozisyon buldu ama 2-1 kaybetti. Futbolun bu tarafı da var. EURO 2020 özelinde ortada olmayan bir futbolun savunulacak bir tarafı yok ama Karadağ maçı için bunu diyemem. Pahalıya mal olan hatalar var. Milli takım tartışmasını doğru bulurum ama saygısızlık yapılmasını doğru bulmam. Eğer bizde futbol kültürü varsa, inanıyorum ki bu maçı alsaydık aynı eleştiriyi yapanlar, eleştirilerine devam edebilirlerdi ama bu şekilde olmazdı. Biz takım olarak kaybettiğimiz puanların üzüntüsünü elbette yaşıyoruz ama önümüze bakacağız. Şu anda lideriz, tam tersi de olabilirdi. Beklentiyi büyütmek de bazen sıkıntılı oluyor. Bize verilen bir görev var, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yapamadığımızda da eleştirilirsek buna saygı duyarız.”

“Geçmiş bir depresyon, gelecek ise endişe getirir”

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın fiziksel ve mental durumu hakkında yöneltilen soruya da, şu yanıtı verdi:

“Rakibe göre daha az koşmuş olabiliriz ama daha fazla pozisyon üreten taraftık. Oyuncuların bir moral bozukluğu olduğunu düşünmüyorum. Cengiz gayet iyi. Hollanda maçı için Hakan’ı belki oynatmayacağım. Kerem gayet iyi. Daha baskılı oynayalım derseniz, doğrudur. Kendi takımlarında oynamayan oyuncularımız var. Okay ve Kenan bunu yaşadı. Bazı oyuncuların maç temposunu yakalayamama sıkıntısı bulunuyor. Zeki Avrupa Şampiyonası’nda sıkıntı çekerken, Karadağ maçında en iyiler arasındaydı. Geçmiş maçların muhakemesinin yapıldığını biliyoruz ama geçmişe takılı kalmadan yarına odaklanmak zorundayız. Geçmiş bir depresyon, gelecek ise endişe getirir. Güçlü bir şekilde sinerjimizi kullanarak sonuca odaklanmalıyız” dedi.