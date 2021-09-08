Şenol Güneş’ten istifa sorusuna cevap: Düzen ve şeytanlık karışmış

Hollanda'ya 6-1 kaybeden ve tarihi hezimet yaşayan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 6-1’lik tarihi Hollanda hezimetinin sonrasında konuştu .Hatalar yapıldığını kabul eden Güneş, “Kötü bir gece, kötü bir maç oldu. Daha iyi oynayabilirdik başaramadık. Farklı bir skordan sonra ‘Şöyle yapsaydık, böyle yapsaydık’ olmaz. Seçimlerimiz yanlıştı. Oyuncularımız yetenekli ve karakterli. Oyun olarak geriye gitmemiz olmadı. 15-16 puan yapmamız gerekirken 11 puandayız, üzgünüz. EURO 2020 ve Dünya Kupası’na gitme hayalimiz vardı. Ancak hala şansımız var. Çok üzgünüm, büyük bir mutluluk verdik” dedi.

‘VAR OLANI YOK ETMEK İSTİYORSANIZ, YERİNE BİR ŞEY KOYMALISINIZ’

İstifa çağrılarına yanıt veren deneyimli hoca, “Bir senedir hakkımda yapılmak istenen şeyleri saygıyla karşılıyorum. Sorumlusu benim. Yönetim gereken desteği verdi. Herkes üzülüyor. Beni seven de sevmeyen de üzülüyor. Türk olan üzülür ama oyunculara dokunurlarsa yanlış yaparlar. Yönetim de sahaya çıkıp oynamadı. Sorumlu benim, konuşulur. Var olanı yok etmek istiyorsanız, yerine bir şey koymalısınız. Benim için demiyorum, kültürle ilgili diyorum” ifadelerini kullandı.

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‘İYİ SONUÇLAR ALARAK ŞEYTANİ DÜZENİ BOZABİLİRDİM’

Kendisine gösterilen bazı tepkilere imalı bir yanıt veren tecrübeli teknik adam, “Düzen ve şeytanlık karışmış. Düzen artık şeytanlık olmuş. İyi sonuçlar alarak şeytani düzeni bozabilirdim” diye konuştu.

İstifa edip etmeyeceği yönünde de açıklama yapan Şenol Güneş, “Durum değerlendirmesi her zaman yapıyorum. Sorumluluktan kaçmam. Doğru olan şeyler bozulmamalı, şahsımla alakalı değil. Oyunculara da ‘İşlerine sahip çıkın’ dedim. Benim, onları korumaya ihtiyacım var, onların beni değil. Ben, ülkem ve takım için en doğru olanı yapabileceğimi biliyorum” mesajını verdi.