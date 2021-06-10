Şenol Güneş’ten İtalya maçı öncesi tepki: ‘4 kez ateşe bakılır mı?’

EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya Milli Takımı ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Stada girişinde birçok kez ateşinin ölçülmesine karşın, yeniden ateşinin ölçülmek istenmesine tepki gösteren Güneş, “4 kez ateşe bakılır mı? Buraya nasıl geldim ben?” ifadelerini kullandı. 2020 organizasyonunun 1 yıl gecikmeli olarak başladığını söyleyen Güneş, “Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz bu büyük organizasyona heyecan içinde ilk adımı atacağız. Bu yolculuğun açılış maçında oynamak bizim için büyük bir gurur. Çeşitli meslek gruplarının önemini daha iyi anladık. Sağlık çalışanları, lojistik çalışanları, sporun emekçilerine teşekkür etmek istiyorum. Sayısız testler, zorlu yolculuklar yaşadık. Sosyal mesafe olmayan bir sporda her türlü riski alarak oynamaya çalıştılar. Her zaman umutlu olmak için direnç gösterdiler. Bütün toplumların da aynı direnç ve inançla pandemiden kurtulmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerine başladı.

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“FUTBOL ÖĞRETİCİ BİR OLAYDIR”

İyi futbol oynamak istediklerini ifade ederek devam eden Şenol Güneş, “Gelecek için oynayacağız. Grubumuz zor. Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olan ve ev sahibi İtalya ile başlayacağız. Her takımın ayrı özellikleri var. En genç takım olarak katılan takımımızın da kendini göstereceğini düşünüyorum. İlk kez açılış maçı oynayacağız. Burak, Hakan ve Ozan daha önce bu turnuvada oynadı. İtalya'ya Hollanda'da 2-1 kaybetmiştik ve hiç kazanamadığımız maçlar oldu. Mağlubiyet ve beraberliği olan takım olarak kazanmak istiyoruz. Bu turnuvaya favori olarak gelmedik ama favoriler arasında olmak temennimizdir. İnşallah finali de İtalya ile oynarız. Ama öncelikle yarınki maçı bekliyoruz. Bütün takımlar kazanmak isterler, yenmek ayrı bir şey. 26 oyuncumuz turnuvaya hazır durumda. Futbol öğretici bir olaydır” açıklamasında bulundu.

“KORA KOR OYNAMAK İSTİYORUZ”

İtalya maçının zorluklarının ve kolaylıklarının olduğunu ifade eden Şenol Güneş, “Biz kendimizi biliyoruz. İtalya'nın çok yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Bonucci, Jorginho, Insigne çok iyi oyuncular. Kendi liglerinde oynuyorlar, 22 oyuncu İtalya'da forma giyiyor. Fakat çok başarılılar. İtalya futbolunun dünya futbol arenasındaki yerini biliyoruz ve 1 turnuvaya katılmadığı zaman yer yerinden oynayan bir ülke. Biz de futbolu seviyoruz. Ülke olarak da benzerliklerimiz var. Teknik, taktik ve fizik olarak üst seviyede bir maç olacağını düşünüyorum. Ben oyuncularımdan kendi yeteneklerini ve oyuncu karakterlerini sahada görmek istiyorum. Rakiple kora kor oynamak istiyoruz. Mancini, ülkemizde görev yapan ve Türkiye'yi tanıyan bir isim. Belki daha üstün oynayacaklar. Kağıt üzerinde iyi görünüyorlar ama sahadaki durum farklı olur. Maç bittiği zaman alacağımız puanların sevincini yaşamak istiyorum” diyerek devam etti.

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“AKILDA KALMAK İSTİYORUZ”

Gerek kendisi gerekse de oyuncular için bu maçın özel bir anlamı olduğunu sözlerine ekleyen Güneş, “Zaten açılış maçı. Dünyanın ilgi ile izleyeceği ve etki yapabileceği bir müsabaka olacak. Oyuncular için de benim için de önemli bir adım. Sportif başarı kovalarken fair-play ve ülke tanıtımını unutmayacağız. Güzel bir sonuç bizi daha mutlu eder. İtalya'da oynayan oyuncuların avantajları var. Ama tek başına bir anlamı olmaz. Bu ligde oynamayan bütün oyuncularımız heyecanlı ve coşkulu şekilde hazırlar. Kimin öne çıkacağını, yarının atmosferini sindiren oyuncular önde olacaktır. Bazıları bu tip maçları çok daha doyasıya yaşıyor. Önce takım oyuncu. İtalya kolektif oynayan bir takım. Uzun zamandır kaybetmiyorlar ve disiplinliler. Normal bir maçta bu durum sonucu değiştirebiliyor. Buraya kolay gelmedik ve fırsatı kaçırmak istemiyoruz. Turnuvanın ilk maçında da akılda kalmak istiyoruz finalde de olmak istiyoruz. Olmasak bile iz bırakmak istiyoruz. Bu maçın ardından 2 maçımız daha var” dedi.

“2002’DEKİ DUYGULARI BURADA HİSSEDİYORUM”

Bu turnuvanın ardından daha önce yapılmayanın yapılması gerektiğini ifade eden Güneş, “2002'de aldığımız sonuçlardan bugüne gelene kadar başarılı dönemler geçirdik. 2008'de başarılı sonuçlar aldık. Kulüpler bazında zaman zaman başarılı sonuçlar aldık ama bu yetmez. Biz tarihi çok seviyoruz. Bende tarih öğretmenliği de var biraz. Kamp o kadar çabuk geçti ki, yarın maça başlayacağız. Burada şampiyon olsak da, gruptan elensek de aynı şeyleri söyleyeceğim. Bu grubun 5-10 sene daha boy göstereceğini düşünürsek, geleceği kurmamız gerekiyor. Yeni oyuncular da bu nesillere bakarak kendilerini hazırlayacaktır. Bugün İtalya'da da İngiltere'de de Almanya'da da bunu görürsünüz. Bunun için yatırım yapmak ve zaman ayırmak gerekiyor. Yarınki güzel oyun ve alacağımız sportif başarılarla bu işi yapmak için bu işe gönül verenlerin ne kadar karlı olacağını görecekler” diye konuştu. Oyuncuların genç olmalarına karşın deneyimli olduğunu da söyleyen Güneş, “Bunun ne kadar başarı getireceğini göreceğiz. Biz Dünya Kupası'na da Dünya Kupası'na hiç gitmeyen oyuncularla gittik. Sonra onlar da tecrübeli oldular. 2002'deki duyguları burada hissediyorum. İtalya'nın Veratti dışında eksiği yok sanıyorum. 2 keyif veren takımın maçı olacaktır” açıklamasında bulundu.

“GİRERKEN 4 KEZ ATEŞ KONTROLÜ YAPTILAR”

İtalya maçının ardından Galler ve İsviçre karşılaşmalarının Bakü'de oynanacak olmasıyla ilgili de konuşan Güneş, “Burada ev sahibi İtalya, girerken 4 kez ateş kontrolü yaptılar. Burada deplasmana geldiğimiz hissini yaşıyoruz. Biz de Azerbaycan'a gittiğimizde gelen takımların deplasmana geldiğini hissedeceğini düşünüyorum” dedi. İki takımın da savunma yönlerinin iyi olması hakkında da konuşan Güneş, “İtalya'nın dengesini bozup gol atarsak bu durum bize artı değer katar. Bu tip takımlara karşı tek yönlü oynamak doğru değil. Onların güçlü değil zayıf taraflarını kullanmak istiyoruz. Ama sahada uyguladığımız zaman konu nereye çıkacak göreceğiz. Bu zamana kadar hayal ettiklerimizi gerçekleştirmek için yarın başlayacağız. Dünya futbolseverlerine saygılarımı sunuyorum. Güzel bir açılış olsun ve sonu final olsun. İnşallah turnuvayı taşırız. Taşırsak çok daha mutlu oluruz. Gruptan çıkmak öncelikli hedefimiz. Yarınki alacağımız puan ya da puanlar umarım buna katkı yapar” diyerek sözlerini tamamladı.