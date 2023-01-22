Şenol Güneş’ten sert tepki: Kazandık ama maalesef…

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada hakem kararlarına tepki gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Üç futbolcunun cezalı duruma düştüğünün altını çizen Şenol Güneş “Bugün tabi hem rakibi hem hakemi hem de zemini düşünerek oynamaya çalıştık. 2-0 kazandık ama maalesef 3 oyuncu kaybettik. Kayserispor’un bugün seyircisi geldi. Hakikaten iyi bir taraftarı vardı. Taraftar demek ki takımına güveniyor. Bugün iki takımda oynamaya çalıştı. Son bölümde Rosier’in kırmızı kartla atılmasına üzüldüm. Ama sarı kartlara da aynı şekilde üzüldüm. Yani topa dokundu diye ilk pozisyonda sarı kart gösteriyorsan o kadar pozisyon var ki. O zaman onları da göster. Yani bir maçta 3 tane oyuncu kaybetmek kolay bir şey değil” dedi.

“ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK”

Zor bir maç oynadıklarını belirten Şenol Güneş, “Kayserispor iyi bir takım. Çağdaş hoca da iyi bir hoca. Kayserispor koşan, yardımlaşan, geçişleri iyi yapabilen bir takım. Biz onları bilerek hazırlandık. Onlar da bizi bilerek hazırlandılar. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçı iyi bitirdik. İlk yarıda 1-2 pozisyon dışında ikinci yarı yok denecek kadar pozisyon vermedik. Goller attık. Daha fazla pozisyon da bulduk. Net pozisyonlar yakaladık. Gol yemeden maçı kazanmak önemli. Deplasmanda Kayserispor’a karşı kazanmak önemli. Oyuncular istekli oldukları zaman iyi işler yapabileceğini gördük” ifadelerini kullandı.