Şenol Güneş’ten teşekkür mesajı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, doğum günü nedeniyle kendisini kutlayanlar için bir teşekkür mesajı yayınladı. Şenol Güneş, teşekkür mesajı şu ifadeleri kullandı: “Doğum günümü kutlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milyonlarca insan arasında sizlerle olmak benim için ayrıcalık ve en büyük mutluluk. Hayata ne verirsek, hayat da bize en mükemmelini verir. Ben hayata ne verdim bilmiyorum ama bana ummadığım kadar değerli olan siz dostlarımı, sevdiklerimi verdi. İyi ki varsınız. Nice yıllar birlikte, sağlıklı, mutlu olmak dileğiyle bugünü başlangıç yapalım. En kötü günümüz böyle olsun. Yaşınız ne olursa olsun, her şeyin en güzeli sizlerin olsun.”

Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in doğum gününü kutlar mutlu ve sağlıklı bir ömür dileriz. İyi ki doğdun hocam! pic.twitter.com/HB3ZIEPJBl — Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) June 1, 2021