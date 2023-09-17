Şenol Güneş’ten TFF’ye sert yanıt: “Kime sordunuz!”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor’a 3-0 yenildikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 90 dakikayı değerlendiren Şenol Güneş, “Oyunla ilgili, düşündüğümüzün altında oynadık. Yavaş bir oyun vardı. 2. gol şanssızlık. Rakibi daha dirençli hale getirdi. Kazanmayı hak etmediğimiz bir maçtı. Rakip de goller bulunca daha dirençli oynadı. Üzgünüz. Maç içerisinde duygu kırılmaları oluyor. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu bizim için” ifadelerini kullandı.

“BEKLEDİĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİLDİ”

Mücadeleyi değerlendiren Şenol Güneş, “Oyun olarak yavaş oyun içerisinde beklenmeyen bir şekilde goller yedik. Yediğimiz goller benzer. O tip golleri yememek gerekiyor. Goller, oyunun akışını değiştirdi. Oyunumuz kendi oyunumuzun altındaydı. Goller de gelince, rakip de kendi sahasında oynayınca avantaj olarak kullandı. Milli takım sonrası hep deplasmanda gidiyoruz. Perşembe, cuma gelen oyuncu var. Takım olarak herkes kendi durumunun altında kaldı. Beklediğimiz bir şey değildi. Bugün oyunun başından itibaren seçtiğim oyuncular takım olarak kendi oyunlarının altında oynadılar. Başta sakin göründüler ama yavaş oynadılar. Bu yüzden de kaybettik” dedi.

“BİZ BUNU İSTEMEDİK, SEN KARAR VERİYORSUN”

Milli ara dönüşleri hep deplasmanda oynayacaklarını basın toplantısında da hatırlatan Güneş, “Milli aradan sonra Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Yine milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gideceğiz. Herhalde Avrupa’ya girdikten sonra her türlü karar verme hakları var. İdmanı bıraktık bundan sonra… Sürekli seyahat! Başka türlü çözüm bulamayız. Şikayet etmeye gerek yok, alınan karar bu. Daha önce niye maç ertelediler? Kime sordunuz? Biz bunu istemedik ki! Sen karar veriyorsun! Şimdi de ‘Değiştirdik’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

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