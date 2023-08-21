Şenol Güneş’ten yayıncı kuruluş ve Güntekin Onay’a tepki!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Güneş, yayıncı kuruluşta yaptığı açıklamaların yine aynı kanaldaki yorumcular tarafından başka bir yere çekildiğini belirterek tepki gösterdi

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Pendikspor’la 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarıda yaptığı hamlelerin karşılığını alamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, “Bugün maalesef 2 puan kaybettik. Maçın tamamına bakınca kazanmak için pozisyonlarımız olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda oyunu rakip sahada oynadık. Duran toptan gol attık ama final paslarını doğru kullanamadığımız için goller bulamadık. İkinci yarıda rakip gelmeye başlayınca önde top tutmaya çalıştık ama başaramadık. Maçtaki olumsuz dönemde de 2 net pozisyonumuz vardı. Golü bulup maçı bitirebilirdik. Futbolda bazen sürprizler olabilir, bugün bizim başımıza geldi. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. İkinci yarıda yorulanların yerine girenlerin tekniğine güvenerek top tutmaya çalıştık. Chamberlain’le pozisyonda bulduk. Aboubakar’ın da pozisyonu vardı. Başarılı olamadık. Oyun üstünlüğü skora yansımadı.” ifadelerini kullandı.

YAYINCI KURULUŞ BEINSPORTS’A TEPKİ: FUTBOLU SİZ KARALIYORSUNUZ!

;Yayıncı kuruluşun söylemediği ifadeleri söylemiş gibi kamuoyuna aktardığını söyleyen Güneş, şöyle devam etti:

“Colley’in pozisyonunu görmedim. Yayıncı kuruluşta Güntekin Onay açtı konuyu. Benim konuşmam üzerine sanki hakemi suçlamışım gibi konuştular. Terbiyesizlik yapıyorlar. Ben hakemle ilgili bir şey konuşmadım. Yorum yapabilirsin ama saygısızlık yapıyorsun. İfade etmediğim şeyi ifade etmiş gibi kamuoyuna söylüyorsun. Ben hakemle ilgili bir şey söylemedim. Bana soru soran da yayıncı kuruluşun muhabiri. Hakem ne görmüşse onu vermiştir. Bu hakem suçlaması mıdır? Demediğim şeyden bir şey konuşuluyorsa bir organizasyon var diye düşünürüm. Kişisel saygısızlığı kabul edemem. Kendi muhabirleri bana soruyor. Hakemi de suçlamadım. Ben hiçbir şeye karışmadım. Bir şey demedim. Görmüşse vermişse mesele kapanmıştır. Saygısızlık yapıyorlar haddini bilsinler. Bu çok terbiyesizce bir ifadeydi. Yayıncı kuruluşu uyarıyorum. Futbolu siz karalıyorsunuz. Sizin marka değeriniz de yok, saygınız da yok.”

ŞENOL GÜNEŞ CANLI YAYINDA NE DEMİŞTİ?

“Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Hakem nedir, VAR nedir? Konuşursak ağır oluyor, gerek yok. Yerimizde oturuyoruz zaten, çok konuşmuyoruz. Autsa, gol değil. Aut değilse, o zaman bilmiyorum. Penaltıysa penaltıdır bilmiyorum. Hakem bir karar verdiğine göre, herhalde görmüş de vermiştir”

Bu şekilde bir kayıp beklemediklerini belirten Güneş, “Takımın bir özgüveni vardı. Sahamızda olmamıza rağmen savunma yaparken dikine atılan topla penaltı yapmamız ve gol yememizin acısı büyük oldu. 60. dakikada önde top tutabilecek düşündüğümüz Chamberlain ve Rashica’yı koyduk. Zaman zaman parladılar. Son bölümde Aboubakar da yorulmuştu. Amir, Salih Gedson da yoruldu. Oyuncularımın niyetinden şüphem yok. Üçüncü bölgede final paslarını daha iyi yapıp pozisyonları değerlendirmek lazım. Önde baskımızı bugün az yaptık. Baskı yapmayınca rakip de uzun top atıyordu. İkinci yarıda daha fazla oldu. Oyundan düşme başlayınca top tutamadık. Futbol hatalar oyunudur. Kaybedilecek maç değildi. 1-0’ı 2-0 yapmamız gerekirdi, onu yapamadık.” değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri Dinamo Kiev’i elemek istediklerini de dile getirerek, “Buradaki yarayı unutacağız. Düştüğümüz yerde kalmayız, tekrar ayağa kalkarız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Onları da elemek ve ligde de şampiyon olmak istiyoruz.” dedi.

İlginizi Çekebilir Şenol Güneş: Hakem nedir, VAR nedir? Konuşursak ağır oluyor

İlginizi Çekebilir Beşiktaş'tan açıklama: Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz

İlginizi Çekebilir Beşiktaş taraftarından "yönetim istifa" tezahüratı