Sensibile 4 ayda serveti alıp gitti! 15 bin forma parası…

Galatasaray'da görevine son verilen sportif direktör Pasquale Sensibile'nin sarı kırmızılı takımdan 4 ay için alacağı tazminat gündem oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray’da başkanlık seçimi sonrası Dursun Özbek yönetimiyle komple yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray’da değişim pahalıya patlıyor.

Eski başkan Burak Elmas döneminde göreve getirilen sportif direktör Pasquale Sensibile’nin görevine son veren Galatasaray’da kasadan 660 bin Euro’luk tazminat çıkacak.

123 GÜN İÇİN 12 MİLYON TL

17 Şubat’ta göreve getirilen ve sadece 123 gün çalışan 50 yaşındaki İtalyan Futbol adamı yaklaşık 12 milyon lirayı cebine koyup gidecek.

Futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün’ü getiren Galatasaray Kulübü’nde yol gösterilen Sensibile’ye kaldığı her gün için 100 bin TL ödeme yapılmış olacak.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Alınan ayrılık kararı ve tazminat konusundaki bu kayıp taraftarların da tepkisini çekti. Göreve geldiğinden bu yana hiç ön planda olmayan ve tam anlamıyla gölge adam rolünü oynayan Sensibile için ödenecek bu paraya sosyal medyada büyük tepki yağdı. Taraftarlar Sensibile için ödenecek paranın 800 TL’ye satışa çıkarılan 15 bin adet forma parasına denk geldiğini belirterek isyan etti.