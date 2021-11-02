Sepp Blatter ve Michel Platini dolandırıcılık suçlamasıyla ifade verdi

Geçmişte dünya ve Avrupa futboluna patronluk yapmış olan Sepp Blatter ve Michel Platini, İsviçre Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

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Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2.1 milyon dolarlık bir ödemeyi yasa dışı olarak gerçekleştirdikleri için suçlandı.

İsviçre Başsavcılığı kaynaklarına göre, Blatter görevi kötüye kullanmak ve bir belgede sahtecilik yapmakla suçlanıyor.

Platini de söz konusu paranın yasa dışı kendisine bir kazanç sağlaması nedeniyle ifade verdi.

Blatter ve Platini 2015’te ortaya çıkan dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlamalarıyla FIFA tarafından 6 yıl men cezasına çaptırılmıştı.