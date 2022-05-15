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Sercan Yıldırım: Yazıklar olsun

Bursaspor’un 2009-2010 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, sert açıklamalarda bulundu.

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Sercan Yıldırım: Yazıklar olsun

Spor Toto 1. Lig'den, TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'da eski oyuncuların da sitemi devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takımın 2009-2010 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Sercan Yıldırım, Bandırmaspor maçı sonrası küme düşen Bursaspor'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sercan Yıldırım, “Bursaspor'u bu hale getirenler utanın! Yazıklar olsun. Yanlış transferler ve havaya giden paralar” ifadelerini kullandı.

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