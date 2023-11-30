Serdal Adalı: Maden arazisinden 200 milyon Euro
Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, "Bu Beşiktaş'ın kurtuluş projesidir" dedi ve maden arazisinden 15-200 milyon Euro'luk bir gelir beklediklerini söyledi.
Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı ‘Beşiktaş Master Planı' isimli projesini basına tanıttı.
Borçları kapatacak gayrimenkul projesi hazırladıklarını belirten Adalı, başkan seçilmesi halinde 380 villalık ve yüzde 100 ekolojik bir kent yapacaklarına dikkati çekti:
“Bu, Beşiktaş'ın kurtuluş projesidir. Projenin yapılacağı alan atıl vaziyetteki ve ağaçsız eski bir maden arazisidir. Yaklaşık yarım milyon metrekarelik bir arazidir. 150-200 milyon Euro hedefliyoruz.”
Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nun kapasitesini artıracaklarını, Nevzat Demir Tesisleri'nin yanındaki 88 bin metrekarelik araziye Serpil Hamdi Tüzün adına bir futbol akademisi kuracaklarını anlattı.
Adalı, Şan Ökten Tesisleri'ni yenileyeceklerini kaydedip, “GAİN Medya'nın ana sponsorluğunda Akatlar Spor Kompleksi dönüşüm projesini hayata geçireceğiz. ‘GAİN Akatlar Spor Park', 365 gün yaşayacak bir yaşam kompleksi olacak” dedi.