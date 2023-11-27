Serdal Adalı: Özür dilemezse stada almam
Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı, SÖZCÜ'ye konuştu. "Parmak sallama hadisesine ciddi şekilde sinirleniyorum” diyen Adalı “Devre arasında nokta transferler yapacağız. Listeler var. Bir stoper, bir 10 numara, bir kanat alacağız” dedi.
Beşiktaş’ta 3 Aralık'taki kongre öncesi seçim çalışmalarını sürdüren başkan adaylarından Serdal Adalı, SÖZCÜ'ye konuştu.
SÖZCÜ Gazetesi yazarı ve SÖZCÜ TV yorumcusu Ercan Taner'e açıklamalarda bulunan Adalı “3-4 parça olmuş bir camia var ortada. O tarafta birileri, bu tarafta birileri. Zaten kötü geçen günler, karşılıklı atışmalarla daha da kötü oluyor. Çebi'nin beni desteklediğini zannetmiyorum” dedi.
Adalı'nın sözlerinden satır başları şöyle:
- Beşiktaş'ta borç konuşuluyor. 3-5 milyon Euro bizi diğer büyük maliyetlerden kurtaracak.
- Projeler gösterip hayal kurdurtmak benim işim değil. Üzerinde çok isteyerek çalıştığım bir proje var.
- Devre arasında nokta transferler yapacağız. Transfer için çalışıyoruz. Listeler var. Bir stoper, bir 10 numara, bir kanat alacağız.
- Transfere sponsor var. Aldığımız oyuncunun maliyetine ben çok takılmam.
- Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız.
- Hasan Arat futboldaki sıkıntıyı yavaş yavaş anlamış.
- Parmak sallama hadisesine ciddi şekilde sinirleniyorum. Büyükekşi özür dilemezse stada almayacağım.