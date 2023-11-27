Serdal Adalı: Özür dilemezse stada almam

Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı, SÖZCÜ'ye konuştu. "Parmak sallama hadisesine ciddi şekilde sinirleniyorum” diyen Adalı “Devre arasında nokta transferler yapacağız. Listeler var. Bir stoper, bir 10 numara, bir kanat alacağız” dedi.

Sozcu.com.tr

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Beşiktaş’ta 3 Aralık'taki kongre öncesi seçim çalışmalarını sürdüren başkan adaylarından Serdal Adalı, SÖZCÜ'ye konuştu.

SÖZCÜ Gazetesi yazarı ve SÖZCÜ TV yorumcusu Ercan Taner'e açıklamalarda bulunan Adalı “3-4 parça olmuş bir camia var ortada. O tarafta birileri, bu tarafta birileri. Zaten kötü geçen günler, karşılıklı atışmalarla daha da kötü oluyor. Çebi'nin beni desteklediğini zannetmiyorum” dedi.

Adalı'nın sözlerinden satır başları şöyle: