Serdar Aziz: İsmail Hoca’yı kıramadım

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ilk golünü atan Serdar Aziz, ''İsmail Hoca benden gol bekliyordu onu kıramadım'' dedi.

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Fenerbahçe’de Göztepe karşılaşmasında ağları havalandıran Serdar Aziz maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, “Gol atmak güzel. Duran toplara çalışıyoruz. İsmail Hoca da benden gol bekliyordu. Önemlisi kazanmak, mutluyuz. Antrenmanlardan sonra da duran toplara çalışıyoruz. Hoca da hafta içi ‘Senden gol bekliyorum’ dedi ve hocayı kırmadım” dedi.

Serdar Aziz, son olarak, “Artık daha iyi takım savunması yapıyoruz. Takım halinde savunma yaptığımız için sonuç alıyoruz. Dizime darbe aldım ve kötü hissettim ama kötü görünmüyor” açıklamalarıyla röportajını tamamladı.

FERDİ KADIOĞLU: ALTAY’A TEŞEKKÜR ETMELİYİZ

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Göztepe mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Ferdi, “Kazandığımız için mutluyuz. Bizim için önemliydi. Çok fazla final oynuyoruz çünkü gelecek sene Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyoruz. İlk yarıda çok fazla pozisyonlar verdik. Altay Bayındır’a teşekkür etmeliyiz. İkinci yarı daha iyiydik ve kazandık.” diye konuştu.

Genç futbolcu ayrıca, “Kendimi iyi ve güçlü hissediyorum. İleride daha çok gol atmak ve asist yapmak istiyorum.” dedi.