Serdar Aziz maç öncesi kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle Slavia Prag maçı kadrosunda yer almadı.

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Fenerbahçe’de Çekya ekibi Slavia Prag ile oynanacak UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçı öncesi Serdar Aziz şoku yaşandı. Kadroda yer alması beklenen tecrübeli oyuncunun yaşadığı sakatlıktan dolayı kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de ayrıca Slavia Prag maçında 8 oyuncu kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, Çekya temsilcisi karşısında kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra Burak Kapacak, Diego Rossi ve Miguel Crespo ise UEFA listesine bildirilmemişti.

Öte yandan Fenerbahçe’de Serdar Aziz de son anda sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılırken, yeni iyileşen Mesut Özil de riske edilmedi.