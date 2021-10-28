Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı

Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’un konuğu olacak Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Serdar Aziz ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Sarı lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.