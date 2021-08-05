Serdar Aziz ve Sosa takımdan ayrı çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Sosa, takımdan ayrı çalıştı.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Çağtay Kurukalıp da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanı, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanı dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla sürdürdü ve yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

Serdar Aziz ve Jose Sosa, takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.