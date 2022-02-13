Serdar Dursun ameliyat oldu

Fenerbahçeli golcü oyuncu Serdar Dursun, bugün ameliyat oldu.

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Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, GZT Giresunspor müsabakasında aldığı darbe sonrası sağ taraf Zygoma (elmacık kemiği) kemiğinde deplase çökme kırığı oluşması nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu.

Serdar Dursun'u takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Başarılı geçen operasyon sonrası 30 yaşındaki forvet, öğle saatlerinde taburcu oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Serdar Dursun'a bir kez daha geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini diliyoruz” denildi.