Serdar Dursun doktor zoruyla oyundan çıktı! Şok sakatlık…

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Serdar Dursun, Giresunspor maçında oyuna girdikten kısa süre sonra yaşadığı şanssız sakatlık sonrası oyundan çıkmak istemedi. Ancak Fenerbahçe takımının doktorları milli futbolcuyu oyundan çıkmaya zorla ikna etti.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de Giresunspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe’de, forvet oyuncusu Serdar Dursun talihsiz bir sakatlık yaşadı.

İlk yarısı 1-1 beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısında oyuna giren Serdar Dursun, karşılaşmanın 50. dakikasında kafasından sakatlık yaşadı. Ceza sahası içine yapılan bir ortada Zeki Yavru’yla kafa topu mücadelesine giren Serdar Dursun, rakibiyle kafa kafaya çarpıştı. Acı içinde yerde kalan Serdar Dursun’un sağ elmacık kemiğinde çukur oluştuğu görüldü.

Acı çekmesine rağmen oyundan çıkmak istemeyen 30 yaşındaki futbolcu, bir süre daha kendisini denemek istedi. Buna rağmen, Fenerbahçe sağlık ekibinin uyarısıyla Teknik Direktör İsmail Kartal oyuncusunu saha kenarına almaya karar verdi.

OYUNDAN ÇIKMAK İSTEMEDİ

Ancak teknik heyetin kararına itiraz eden ve sahada kalmak isteyen Serdar Dursun, hakem Zorbay Küçük’ün uyarısıyla saha kenarına gelerek İsmail Kartal ve takım doktorunu ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda oyundan çıkmaya ikna edilen Serdar Dursun, büyük üzüntüyle 58. dakikada yerini Mergim Berisha’ya bıraktı. Saha kenarında suratına buz tutan Serdar Dursun’un sinirinden buz dolu torbayı ısırdığı görüldü.

İLK KONTROLDE KIRIK ŞÜPHESİ

Öte yandan yapılan ilk kontrollerin ardından elmacık kemiğinde kırık şüphesi bulunan Serdar Dursun’un hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bu sezon 21 maçta Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun attığı 7 golle takımın en golcü isimleri arasında yer alıyor. Geçen sezon Bundesliga 2’de gol kralı olan Serdar Dursun, Darmstadt 98 takımından transfer edilmişti.