Serdar Dursun Milli Takım’da golünü attı Şenol Güneş’in sözleri gündem oldu…

A Milli Takım'da ilk kez forma giyen ve Letonya karşısında geri dönüşün fitilini ateşleyen golü atan Serdar Dursun gündem oldu. EURO 2020 öncesi Şenol Güneş'in Serdar Dursun ile ilgili sözleri ve aday kadroya alınmama konusu yeniden akıllara geldi.

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Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Letonya’yı son dakika golüyle mağlup eden A Milli Takım’da ilk golü kaydederek geri dönüşün fitilini ateşleyen Serdar Dursun gecenin en çok konuşulan isimlerinden biriydi…

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Serdar Dursun, Letonya mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve ilk kez ay-yıldızlı formayı giydiği maçta ilk golünü attı.

Teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşmanın 65. dakikasında Orkun Kökçü’nün yerine Serdar Dursun’u oyuna sürdü. Serdar, mücadelenin 75. dakikasında ay-yıldızlı ekibe 1-1’lik beraberliği getiren golü atmayı başardı. Cengiz Ünder’in ortasına harika bir kafa vuruşu yapan Dursun, Milli Takım’ın geri dönüşünde perdeyi aralayan isim oldu.

EURO 2020 ÖNCESİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Golü attıktan sonra özellikle sosyal medyada Serdar Dursun’un neden daha önce A Mili Takım’a alınmadığı konusu yeniden gündeme getirildi. Teknik direktör Şenol Güneş döneminde Serdar Dursun’un aday kadroya dahil edilmeme süreci tartışmalara sebep olmuştu. Alman 2. Ligi’nde gol kralı olup Fenerbahçe’ye transfer olan Serdar’ın EURO 2020’ye çağrılmamasıyla sıkça eleştiriler yapılmış ve 29 yaşındaki golcü ile ilgili farklı iddialar ortaya atılmıştı.

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Hayal kırıklığına uğradığımız EURO 2020 öncesi forvet hattında yaşanan formsuzluk ve Cenk Tosun’un sakatlığı nedeniyle adaylardan biri olarak gösterilen Serdar Dursun, Şenol Güneş tarafından tercih edilmemişti. 34 maçta 19 gol atıp Almanya 2. Ligi’nde üst üste 2 sezon gol kralı olan Serdar Dursun, mart ayında “En büyük hayalim A Milli Takım forması. Hak ettiğimi düşünüyorum. İnşallah Şenol Güneş beni Mart ayında kadroda görmek ister. Bunun için her gün dua ediyorum, çabalıyorum. İnşallah Mart ayında o formayı giyerim” ifadelerini kullanmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ: KENAN’I ENES’İ ÇIKARMAM LAZIM

Letonya karşısında ilk kez gol atan Serdar Dursun için geçmişte Şenol Güneş’in verdiği bir demeç gündem oldu. A Milli Takım’ın eski hocası Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi Serdar Dursun’un milli takıma alınmamasıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Serdar Dursun mu Kenan Karaman mı derseniz şu an Kenan’ı düşünüyorum ama ileride olabilir. Burak Yılmaz ve Kenan yerine Serdar Dursun ile Enes Ünal olsun mu diye belki konuşulabilir. Serdar Dursun gol atabilen savaşçı bir oyuncu, olumsuz bir şey söyleyemem. Burak, Enes ve Kenan Karaman’ın yanına daha genç, takıma alışabilen, yeteneğiyle bizi taşıyabilecek bir santrafor düşündüğümüz için Halil Dervişoğlu’nu tercih ettik. Serdar Dursun koşucu, hareketli ve liginde başarılı. Kenan'dan daha fazla gol attı. Bunu ölçü alamayız. Bir kaleci harika oynadıysa Uğurcan'ı bırakalım mesela. Bu şekilde olmaz. Serdar, Adem, Muhammet, hepsi olabilir. Hepsi iyi oyuncu, hepsi başarılı. Okan, Bursaspor 'da 2 kere gol kralı oldu, onu da almadım. Sonra Konfederasyon Kupası'nda oynadı, beğendim ama devam ettiremedi. Hak edeni almam gerekirken Kenan'ı, Enes'i çıkarmam lazım. Enes son dönemlerde oynuyor. Zaman zaman gol attı. Takım savunmasına da katkıda bulundu. Enes 23 yaşında. Serdar 29 yaşında, Adem 30'un üzerinde. Tabi ki bir şey olursa, ihtiyaç duyarsak bu oyuncular aklımda.”

SERDAR DURSUN: ‘HAKEMİN VERMEYE NİYETİ YOKTU’

İlk maçında siftah yapan ve kazandığımız penaltı hakkında konuşan Serdar, “Çok değişik bir maç oldu. Buraya mutlak 3 puan hedefiyle geldik. Allah’a şükür bugünkü maçta galip geldik. Son maçlara iddiamız var. Son 2 maçı kazanıp Norveç’in takılmasını bekleyeceğiz. İnşallah Türk halkını Dünya Kupası’na götüreceğiz. 1-1’den sonra tek kale oynamaya başladık. 2-3 pozisyonumuz var. Son topta topu aşırdım, Burak ağabey düştü. Penaltı olduğunu biliyordum. Hakemin vermeye niyeti yoktu. Penaltı oldu, golü attı. Bu galibiyeti Türk halkına armağan ediyoruz.” dedi.