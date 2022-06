Serdar Dursun: Milli takımda her dakikanın kıymetini bilmek gerekiyor

Milli futbolcu Serdar Dursun, "Bazen ilk 11 başlarsın, bazen ise yedekten girersin. Milli takımda her dakikanın kıymetini bilmek gerekiyor" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup 3’üncü maçında cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren milli takımda Serdar Dursun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampın gayet iyi gittiğini belirten Dursun, “14’üncü günümüz. 2’de 2 yaptık ve 2 maçımız kaldı. İnşallah bu 2 maçı da kazanıp, kampı güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

“AY YILDIZLI FORMAYI GİYMEK, HER TÜRK FUTBOLCUSUNUN HAYALİDİR”

Milli takım formasını geç yaşta sırtına geçirdiğini belirten tecrübeli oyuncu, “Ay yıldızlı formayı giymek, her Türk futbolcusunun hayalidir. Bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hocamız görev verdiği kadar sahada olmak ve takımıma katkı sağlamak istiyorum. 6 maçta 6 gol attım. İnşallah daha fazla atarım” ifadelerini kullandı.

“BURADA EGO DURUMU SÖZ KONUSU OLMAZ”

Milli takımın forvet bölgesindeki forma rekabetiyle ilgili olarak ise Serdar Dursun şunları söyledi: “Burak Yılmaz, milli takıma çok büyük hizmetler verdi. Kalan oyuncularla devam ediyoruz. Enes gayet kaliteli, İspanya’da çok güzel işler yapıyor. Birkaç arkadaşımız daha var. Bazen tek forvet, bazen çift forvet oynuyoruz. Hocamız kime şans verirse elinden geleni yapmak istiyor. Burada ego durumu söz konusu olmaz. Herkes, takım arkadaşının katkı sağlamasını ister.”

“İSTER İLK 11 İSTER YEDEK OLSUN, BEN HER DURUMDA MİLLİ TAKIM İÇİN VARIM”

Her maçta elinden geleni yapmak için çaba sarf ettiğini aktaran Dursun, “Bazen ilk 11 başlarsın, bazen ise yedekten girersin. Milli takımda her dakikanın kıymetini bilmek gerekiyor. Ben de ilk 5 maç sonradan oyuna girdim, son maçta da ilk 11’de sahaya çıktım. Daha çok süre alırsan daha iyi oluyor. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İster ilk 11 ister yedek olsun, ben her durumda milli takım için varım” şeklinde konuştu.

Tecrübeli futbolcu, Lüksemburg maçıyla ilgili olarak ise “Kağıt üzerinde bakarsak iki takım da 2’de 2 yaptı. Şu an bakarsak iki takım da liderlik savaşı veriyor. Biz 6’da 6 yapmak, mümkünse gol yemeden bu ligi tamamlayıp B Ligi’ne yükselmek istiyoruz. Kolay gibi gözüken bir rakip ama maçlar sahada kazanılıyor” açıklamasında bulundu.