Serdar Dursun müjdesi

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı maçta elmacık kemiğinden sakatlanan Serdar Dursun'dan iyi haber geldi.

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Fenerbahçe’nin Giresunspor ile oynadığı lig maçında elmacık kemiği kırılan ve sonrasında bir operasyon geçiren Serdar Dursun’un ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

Elmacık kemiği bölgesine platin takılmasına gerek görülmeyen Serdar Dursun için özel bir maske yapılacağı ve çarşamba gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi. Bir ay boyunca bu özel maskeyi kullanacak olan Serdar Dursun, sahalardan uzak kalmayacak olması nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

Serdar Dursun’un, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Slavia Prag maçında oynayabileceği bildirildi.

UCUZ KURTULMUŞ

Öte yandan Serdar Dursun'un büyük bir tehlike atlattığı ortaya çıktı. Gözün dış duvarını oluşturan kemikte deplase kırık oluşan golcü futbolcu, dün operasyon geçirdi. Gurbetçi futbolcunun, maça devam etmesi halinde kemiğin sinirleri kesme ihtimalinin olduğu, bunun da görme kaybına yol açabileceği belirtildi.