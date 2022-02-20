Serdar Dursun: Penaltıda ilk ben yazıldım

Hatayspor'a attığı gollerle bu sezonki gol sayısı 9'a çıkaran Fenerbahçe forveti Serdar Dursun, maçtan sonra konuştu. Serdar, ilk penaltıda taraftarların Arda Güler'e yaptığı tezahürat hakkında da konuştu.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Hatayspor’u 2-0 yenen Fenerbahçe’de takımının gollerini penaltıdan kaydeden Serdar Dursun karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

“ÇABALADIM, DUA ETTİM”

“Çok şükür. Mutluyuz. 3 puanı aldık. Sağlığım iyi. Talihsiz bir sakatlık yaşadık ama ucuz atlattık. Allah korudu. Küçük bir ameliyat geçirdim. Maskeyle oynayabilirsin dediler. Çabaladım, dua ettim, geri döndüm.”

“HER GÜN ANTRENMAN SONRASI ÇALIŞIRIM”

“3 puan için çıktık. 1-2 galibiyetle her şey tersine dönecek diyorduk. Çok konuştuk, artık icraate geldi. Son 2 maçı kazandık. Artık maç maç bakacağız. Geçen seneler böyle penaltılar kullandım. Türkiye’de ilk defa kullandım. Çok çalışırım, çok video izlerim. Her gün antrenmanlardan sonra çalışırım. Kaleciye bakarak penaltıyı kullanıyorum. İyi ki gol oldu.”

“PENALTI İÇİN BENİM ADIM YAZILDI”

“Arda’yı ve Çağtay’ı kutluyorum. Mükemmel oynadılar. Dünden beri çok konuştuk. Sakin olun, yardım edeceğiz, takım olarak oynayacağız dedik. İnşallah daha çok fırsat bulacak. Sahada ağabeylik yoktur. Arda da çok sakindir. İyi vurur yani. Penaltıda listeye ilk ben yazıldığım için ben kullandım.”

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