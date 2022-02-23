Serdar Dursun: ‘Takım olarak yemin ettik’

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşılaşması öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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UEFA Konferans Ligi’nde Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin yıldız ismi Serdar Dursun, mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kadıköy’deki ilk maçı 3-2 kaybettiklerini ve tur atlamak için her şeyi deneyeceklerini söyleyen Serdar Dursun, mücadelenin ülke puanı açısından da önemine dikkat çekti. Şans verildiği takdirde sahada savaştığını söyleyen Serdar Dursun, son haftalarda üst üste galip geldiklerini ve bunu sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Serdar Dursun’un açıklamaları:

“Maçın öneminin farkındayız. Fenerbahçe olarak, Türkiye olarak buraya galibiyet için, turu atlamak için geldik. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Aynı milli maç gibi ülke puanı için çok önemli bir maç. Konsantreyiz, hatalarımızdan ders aldık. Analiz yaptık, rakibi iyi inceledik. Yarın inşallah Allah’ın izniyle buradan galibiyetle ayrılacağız.” dedi.

“AKILLI OYNAYIP GOL YEMEDEN ATMALIYIZ”

“Gol atıp gol yemememiz lazım. Maçın 90 dakika olduğunu biliyoruz hatta uzatmaların da olabileceği bir maç olacak. Bilinçli, akıllı oynayıp gol yemeden gol atmamız lazım. Golü attığımız takdirde 2'yi atmak için tecrübeye sahibiz. İyi oyuncularımız var, iyi hocalarımız var. Akıllı oynayıp, iyi oynayıp yarın galibiyetle ayrılmak istiyoruz.”

“SAHADA SAVAŞIYORUM”

Kendi performansıyla ilgiliyse, “Her maç ilk maçım gibi oynuyorum. Elimden geleni yapıyorum. Hocam şans verdiği takdirde sahada savaşıyorum. Forvet olarak takıma pas olsun, goller olsun tabii ki katkı sağlamak istiyorum. Her maç üstüne koymak istiyorum. İnşallah elimden geleni yapıp Fenerbahçe'yi üst sıralara taşımak istiyorum.”

“TAKIM OLARAK YEMİN ETTİK”

“Son iki lig maçına bakarsak uzun bir aradan sonra ilk defa bir seri yaptık. Sürekli seri yakalamamız gerektiğini konuşuyorduk. Lig olarak bunu başardığımızı düşünüyorum. Şansımız var, bu sene deplasman golü kaldırıldı. Gerçekçi olmak lazım. Yeni sistemde iç sahada 3-2 yenildiğinde deplasmanda 1-0 galip geldiğin takdirde uzatmalara gitme şansı var. Bu maçın önemini biliyoruz, Fenerbahçe için bu maçın çok büyük önemi var. Lige bakarsak bu sezon istediğimiz gibi gitmedi. Ama daha önümüzde maçlar var, hedeflerimiz var. Böyle maçlar camia için, oyuncular için fırsat maçlarıdır. Kendini belki de affettirme maçlarıdır. Takım olarak yemin etmişliğimiz var. Bilinçliyiz. Allah'ın iziyle yarın turu geçeceğiz.”