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Serdar Dursun transferindeki detay… Beşiktaş ve Union Berlin devredeydi

Fenerbahçe, uzun süredir takip ettiği başarılı forvet Serdar Dursun transferini sessiz sedasız açıkladı.

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 11:40, 16/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Serdar Dursun transferindeki detay… Beşiktaş ve Union Berlin devredeydi

Fenerbahçe’nin 3+1 yıllığına bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun için Alman Kulübü Union Berlin imza aşamasına gelmişken, Beşiktaş'ta da futbolcuyla bizzat ilgilenen Başkan Nur Çebi'nin bir süredir transfer için randevu almak adına uğraştığı öğrenildi.

Futbolcu, Başkan Ali Koç'un devreye girmesi ile transfer için devrede olan diğer kulüpleri reddederek Fenerbahçe'ye resmî imzayı attı.
Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak 3+1 yıl kadrosuna kattığı Serdar Dursun 2019-2020 sezonunda 36 maçta 19 gol, 2020-2021 sezonunda 36 maç 29 gol ile oynadı.

SON 2 SEZONDA YÜKSELEN PERFORMANS

Türk pasaportu olan, son iki sezondur Almanya ikinci liginde istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çeken, İtalya, İspanya, Almanya Ligi'nden, Türkiye'den ve son dönemde yüksek bedeller ödeyerek Avrupa Ligi'nden yıldızları transfer eden Çin kulüplerinden de transfer teklifleri alan, gözde takımların transfer listesinde olan Serdar Dursun son iki sezondur yükselen performansı ile adından söz ettirdi.

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