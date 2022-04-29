Serdar Dursun: Yeri kazdılar, böyle şeylere gerek yok!

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan maçta ev sahibi takımın kazandığı penaltı sonrasında gerginlik yaşandı. Maçtan sonra Serdar Dursun o anları anlattı.

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Spor Toto Süper Lig ‘in 35. haftasında Gaziantep FK’yı sahasında 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de takımının 2. golünü atan ve bir de penaltı kaçıran Serdar Dursun, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Serdar Dursun, “Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Bence gayet iyi bir maç çıkardık. İlk 15-20 dakika aşırı iyi pres yaptık ve öne geçtik. İlk yarı 2. golü bulabilirdik. İkinci yarıya da fena başlamadık. Penaltıyı kaçırdık orada biraz olaylar oldu, yeri falan kazdılar. Ben de şaşırdım açıkçası biraz yukarı gittiğinde iyi ki kaçtı diyelim. Ondan sonra golü bulduk. Kazandığımız ve serimizi devam ettirdiğimiz için çok mutlu oldum. ” sözlerini dile getirdi.

“BÖYLE ŞEYLERE GEREK YOK”

Penaltı pozisyonunda yaşananlar hakkında ise golcü futbolcu, “Fair-Play içinde böyle şeylere gerek yok bence. Yeri kazdılar, belki de bir etkendi kaçırmamda. Ama telafi ettim 4-5 dakika sonra. Taraftarımızı da teşekkür ediyorum, destek oldular. ” dedi.

NELER YAŞANDI?

Mücadelenin 53. dakikasında Fenerbahçe, Serdar Dursun’a ceza sahasında yapılan hareketin ardından penaltı kazandı. Penaltı atılmadan önce Vetrih ve Kitsiou beyaz noktaya kramponlarıyla zarar vermek istedi.

Fenerbahçeli futbolcular, Gaziantepli futbolcuların zemini bozma çabasına tepki gösterdi. İrfan Can ile Vetrih arasında yaşanan tartışma büyüdü ve iki takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı. Vetrih, Kitsiou ve İrfan Can sarı kart gördü.

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