Serdar Dursun’dan Fenerbahçe’ye kötü haber

Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçında yüzüne darbe alan Serdar Dursun'un zygoma kemiğinde deplase kırık olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçında yüzüne darbe alan Serdar Dursun’un zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Serdar Dursun’un, GZT Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir” denildi.

Fenerbahçe, milli oyuncunun detaylı tetkiklerinin devam ettiğini ve operasyon geçirmesinin planlandığını belirtti.

KAFASINDA ÇUKUR OLUŞTU

İlk yarısı 1-1 beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısında oyuna giren Serdar Dursun, karşılaşmanın 50. dakikasında kafasından sakatlık yaşadı. Ceza sahası içine yapılan bir ortada Zeki Yavru'yla kafa topu mücadelesine giren Serdar Dursun, rakibiyle kafa kafaya çarpıştı. Acı içinde yerde kalan Serdar Dursun'un sağ elmacık kemiğinde çukur oluştuğu görüldü.

Acı çekmesine rağmen oyundan çıkmak istemeyen 30 yaşındaki futbolcu, bir süre daha kendisini denemek istedi. Buna rağmen, Fenerbahçe sağlık ekibinin uyarısıyla Teknik Direktör İsmail Kartal oyuncusunu saha kenarına almaya karar verdi.

Bu sezon 21 maçta Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun attığı 7 golle takımın en golcü isimleri arasında yer alıyor. Geçen sezon Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun, Darmstadt 98 takımından transfer edilmişti.