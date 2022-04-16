Serdar Dursun’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Fenerbahçe'de son haftaların formda oyuncusu Serdar Dursun, attığı gollerin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da sarı lacivertli taraftarların gönlünü fethetti.

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Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak, sakatlıklardan dolayı sezon öncesini iyi geçiremeyen ve kritik maçlarda yararlanamadığı Serdar Dursun, Teknik Direktör İsmail Kartal ile birlikte daha fazla forma şansı buldukça gollerini de atmaya başladı.

Sarı lacivertli formayla gösterdiği etkili performans sayesinde A Milli Takım’a da seçilen tecrübeli santrfor, hırsı futbolu ve attığı gollerle Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline geldi. Son olarak Galatasaray derbisinde takımının ikinci golünü atan Serdar Dursun’un sosyal medya hesabından paylaştığı bir video binlerce paylaşım aldı.

“Before&After” (Öncesi&Sonrası) yazan 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce Kadıköy tribünlerinde maç izlediği videoları ve Galatasaray derbisinde attığı golün ardından tribünlerle yaşadığı sevincinin görüntülerini paylaştı. 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie’nin maç sırasında ısındığı videoyu paylaşan Serdar Dursun, birçok farklı maçta Fenerbahçeli taraftarlarla olan görüntülerini yayınladı.

TÜRKİYE’DE İKİNCİ BAHAR

Futbola Almanya’da başlayan Serdar Dursun, 2011-2014 yılları arasında Türkiye’de şansını denemiş ancak dikkat çekmeyi başaramamıştı. Önce Eskişehirspor’a transfer olan Serdar Dursun, sırasıyla Şanlıurfaspor, Denizlispor ve son olarak Fatih Karagümrük’te forma giydi. Daha sonra Almanya’ya geri dönen ve Greuther Fürth ile anlaşan Serdar Dursun, 2018’de transfer olduğu Darmstadt 98 ile adından söz ettirmeyi başardı. Geçen sezon Bundesliga 2’de attığı 27 golle gol krallığı yarışını zirvede tamamlayarak Türkiye’den birçok takımın transfer listesine giren Dursun, tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı.

SEMİH ŞENTÜRK’TEN SONRA BİR İLK

Fenerbahçe’nin Darmstadt’tan bedelsiz şekilde kadrosuna kattığı Serdar Dursun, bu sezon ligde oynadığı 27 maçta 10 gol atıp 2 asist yaptı. Başarılı golcü, 2010-11 sezonunda Fenerbahçe’de 10 gol atan Semih Şentürk sonrası bu sayıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.

Serdar Dursun, Galatasaray derbisi sonrası duygularını şu sözlerle anlatmıştı: “O kadar derbi izledim kahvelerde, stadyumlarda, kale arkalarında. Bugün mutluyum. Gol attım. İyi hazırlandık. İyi bir planımız vardı. 1 senede iki kere derbi kazanmak her sene olacak iş değil. Çok zor.”

LAKABI ARTIK ‘DURSUNALDO’

Ayrıca Fenerbahçe’nin başarılı golcüsüne ‘Dursunaldo’ lakabı takıldı. Özellikle uzaktan şutlarda toplara Cristiano Ronaldo gibi vurmaya çalışan Serdar Dursun’a bu lakabı takılmasını sağlayan kişi takım arkadaşı Bright Osayi Samuel oldu. Twitch’te FIFA oynadığı anları yayınlayan Osayi Samuel, Serdar Dursun ile gol attığında ‘Dursunaldo’ diye bağırması kısa sürede viral hale geldi ve Fenerbahçeli taraftarların yıldız golcüye ‘Dursunaldo’ lakabını takmasını sağladı.

Osayi Samuel’in Twitch yayınlarındaki gollere “Dursunaldo” sevinçleri. pic.twitter.com/P0t9tQMr0g — SavaşımsınSen FENER (@SavasimsinFENER) April 12, 2022

AZİZ YILDIRIM’A GÖNDERME

Öte yandan sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olduğunda eski başkan Aziz Yıldırım tarafından yetersiz görülen Serdar Dursun, “Büyük Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bazı insanlar bana sallıyor, ‘Fenerbahçe’de ne işi var’ diye. Onlara değil de beni destekleyenlere teşekkürler. Çok mutluyum. Keyfini çıkaralım” sözleriyle göndermede bulunmuştu.