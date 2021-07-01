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Serdar Gürler, Konyaspor’da

Konyaspor, son olarak Antalyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Güncellenme: 21:35, 01/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Serdar Gürler, Konyaspor’da

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına iç ve dış transferde 4 futbolcuyla imza atarak başlayan Konyaspor, son olarak Antalyaspor formasını giyen Serdar Gürler’i transfer ettiğini açıkladı. Konya’da sağlık kontrolünden sorunsuz geçen sağ kanat oyuncusu sözleşmeye imza attı.

10 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine kulübün ikinci başkanı Serhat Güler, asbaşkanlar Süleyman Oğuz, Sertaç Tuza ve yönetim kurulu üyesi Ali Camgöz katıldı.

Konyaspor’da 10 numaralı forma giyecek olan tecrübeli oyuncu; kariyerinde FC Sochaux, Elazığspor, Kayseri Erciyespor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, SD Huesca, Göztepe ve Antalyaspor formalarını terletti.

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