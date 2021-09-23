Serdar Ortaç’a büyük tepki! Beşiktaş’tan suç duyurusu…

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın bitmesinin ardından sahnede şarkısını yarıda kesen Serdar Ortaç, yaptığı hareketler ve söylediği sözlerle Beşiktaş taraftarının tepkisini çekmişti. Siyah beyazlı kulüp yaptığı resmi açıklama ile Serdar Ortaç için hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

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Ünlü popçu Serdar Ortaç, Adana Demir’in 3-0 geriye düştüğü ve 3-3 beraberlikle bitirdiği maç sonrası Beşiktaş taraftarını kızdıracak harekette bulundu. Adana’da sahne aldığı bir mekanda Adanalılar’ı kutlayan Ortaç, kutlama esnasında argo ifadeler kullandı. “Bu şarkıyı Adana için söylüyoruz” deyip, mekandakileri dansa davet etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI, BÜYÜK TEPKİ GELDİ

Serdar Ortaç şarkısını yarıda kesip bir konuşma yaptı. “Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor… Adana Demirspor bu hafta ağzına s…tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz” dedi.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ’NDEN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından siyah beyazlı taraftarlar Ortaç’a sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Beşiktaş Kulübü de o anların videosunun sosyal medyada dolaşmasının ardından harekete geçti. Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

”Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.”

Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç’ın Adana Demirspor maçıyla ilgili konserinde yaptığı hareket ve kullandığı ifadelerle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.