Serdar Saatçı: ‘Sergen Yalçın ilk günden beri bana…’

Türkiye U19 Milli Takımı ve Beşiktaş’ın defans oyuncusu Serdar Saatçı, “Beşiktaş’ta ilerlemek istiyorum. İlk hedefim gururla Beşiktaş formasını giymek” dedi. Serdar Saatçı, U19 Milli Takımı’nın Riva’da yaptığı kampta özel açıklamalarda bulundu, hedeflerini anlattı.

18 yaşındaki defans oyuncusu, kampın güzel geçtiğini belirterek, “Hocalarımız bizi izliyorlar, takip ediyorlar. Tolunay Kafkas hocamız Ümit Milli Takım’da başımızda olduğu için o da izlemeye geliyor. Güzel bir süreç, iyi hazırlanıyoruz. Hocalarımızın takdiri, bizi uygun görüyorlarsa, yukarılarda görmek istiyorlarsa çağırıyorlar” şeklinde konuştu.

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“Sergen Yalçın ilk günden beri arkamda duruyor”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın kendisiyle yakından ilgilendiğini aktaran Saatçı, “İlk günden beri Sergen hocam üzerimde çok duruyor. Genç bir oyuncu olduğum için bana yardımcı oluyor. Beşiktaş’ta oynuyorum, hedefim Beşiktaş’ın ilk 11 oyuncusu olmak. Adım adım hedefe ilerleyeceğimi düşünüyorum” dedi.

“İlk hedefim Beşiktaş’ta ilerlemek”

Hedefinin Beşiktaş’ta ilk 11’de oynamak olduğunu vurgulayan Serdar Saatçı, “Herkesin bir Avrupa hedefi var. Beşiktaş’ta ilerlemek istiyorum. İlk hedefim, gururla büyük Beşiktaş amblemini taşıyan ilk 11 formasını giymek istiyorum” diye konuştu.