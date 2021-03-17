Serge Aurier’in PSG rüyası gerçek olabilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giyen Serge Aurier, yeniden eski takımının radarına girdi. Londra ekibiyle olan sözleşmesi 2022’de bitecek Fildişili sağ bek, Paris Saint-Germain (PSG) için transfer hedefi oldu.

TOTTENHAM 12 MİLYON EURO İSTİYOR

Fransız medyasında yer alan habere göre, Tottenham sözleşmesinin sonuna yaklaşan Aurier için 12 milyon Euro talep ediyor.

Jose Mourinho tarafından bu sezon Premier Lig’de 14 maçta görevlendirilen Serge Aurier daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

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HAYALİ PSG’DE EMEKLİ OLMAK

“En sevdiğim takım PSG… Orada daha çok kalabilirdim. Paris’te kariyerimi bitirmek benim için bir rüyaydı ama olmadı. Tüm kariyerim boyunca orada kalabilirim, PSG’yi takip ediyorum. Her zaman benim takımım olmaya devam edecek” sözleriyle Fransız devine olan sevgisini Canal+Afrika’ya verdiği röportajda ilan eden 28 yaşındaki oyuncunun 1 yıl sonra bitecek olan sözleşmesi PSG’nin elini kuvvetlendiriyor.

2014-2017 yılları arasında PSG forması giyen Aurier, 2017 yılında 25 milyon Euro bedelle Tottenham’a transfer olmuştu.