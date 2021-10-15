Sergen Yalçın, Başakşehir’de yine tribünde!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kırmızı kart cezası nedeniyle Başakşehir maçını tribünden takip etti. Yalçın, geçtiğimiz sezon da Başakşehir maçında cezalıydı.

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Sivasspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrasında 1 maç ceza alan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir karşılaşmasını locada takip etti. Başarılı teknik direktör, geçtiğimiz sezon yine bu statta oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı karşılaşmayı da cezası nedeniyle tribünden takip etmişti. Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Başakşehir maçı öncesinde 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşmüştü.