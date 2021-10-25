Sergen Yalçın: Beşiktaş taraftarının şüphesi olmasın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinde alınan 2-1'lik zafer sonrası konuştu.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’ı Vodafone Park’ta Larin’in iki golüyle mağlup eden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, iki takımın oyuncularını da tebrik ederken, Beşiktaş taraftarlarına da mesaj gönderdi.

Beşiktaş teknik patronunun sözleri şöyle;

“Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Taraftara teşekkür ediyoruz. Sonuna kadar desteklediler. Oyuncularımızın verdiği mücadele sonunda 3 puan için mutluyuz. Bu bizim moral oldu. Son maçlar sağlıklı geçmiyordu.”

“OYUNCULAR DÜRÜSTÇE MÜCADELE ETTİ”

“Bence çok güzel bir maç oldu. Galatasaray’ı da tebrik ediyorum. Tüm oyuncular dürüstçe mücadele ettiler. Penaltı gol olsa berabere bitebilirdi. İki takım da izleyicilere güzel mücadele izlettiler.”

“Bu tür oyunlarda baskı yememiz normal. Baskıdan çıkmayı bildik. İki taraf da Avrupa’da oynuyor. Yorgunluk var. Oyunsal anlamda güçlüydük. Oyuncularımız geri dönüş sinyali verdiler.”

“TARAFTARIMIZ MERAK ETMESİN”

“Uzun bir maraton oynuyoruz. Sadece 1 maçtan alınan galibiyet sonucu etkilemiyor. İstatistiksel olarak iyi gidersek sonunu görebiliriz. Sakatlıklar ve kaybedilen maçlar moralleri bozuyor. Taraftarlarımız merak etmesin, bizim moralimiz daha çok bozuluyor. Fakat kulvarları farklı tutmak lazım. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig çok farklı! Tabi ki biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Buradaki lig oraya göre yüzde 50 olarak aşağıda. Lütfen burayı ayıralım.

“Daha ilk çeyreğini oynuyoruz. Sabırlı olmak lazım. Uzun maratonda kaliteli bir kadroya sahibiz. Bazen sonuçlar gelmeyebilir ama bu oyunun doğasında olan bir durum. Herkes sezon içerisinde inişli-çıkışlı olabilir. Bunları abartmaya ve kaos ortamı yaratmaya gerek yok. Biz şampiyon olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir Beşiktaşlının bundan şüphesi olmasın. Birlikte olup birlikte hareket etmeliyiz. Tüm taraftarlar bugünkü gibi tüm sezon boyunca oyuncularımızı desteklesin.”

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LARIN’E ÖVGÜ

“Larin, bugünkü performansıyla bizi çok memnun etti. Arkasında oynayan Umut da performansıyla bizi memnun etti. O ikili önlü arkalı çok mücadele ettiler. tatik santrfor oynayan futbolcunun işi daha zor. Larin arkadan geldiği ve fizik gücü yüksek olduğu için o golleri atıyor. Larin fiziken hazır olduğu sürece her maç gol atabilir. Yeter ki fizik olarak hazır olsun.”

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