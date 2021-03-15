Sergen Yalçın, Beşiktaş’a çifte kupayı getirmek istiyor

Süper Lig'de haftayı lider tamamlayan Beşiktaş gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. İki kulvarda da şampiyonluk yarışı veren tek takım olan siyah-beyazlılar, yarınki Başakşehir sınavına kilitlendi. Sergen Yalçın da oyuncularına ‘çifte şampiyonluk' vurgusu yaptı. Ligdeki Başakşehir galibiyeti nedeniyle takımını tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, “Aradığımız ruh bu. Beşiktaş'a yakışır şekilde mücadele ediyorsunuz” dedi. Başakşehir ile kupada oynayacakları maça vurgu yapan Yalçın, oyuncularından ciddiyet istedi ve “İki kupayı da alabiliriz” dedi.

Yalçın, “Bunun için tüm konsantrasyonumuzu Başakşehir maçına vermeliyiz. Derbiyi sonra düşüneceğiz. Önce finale çıkıp kupanın bir ucundan tutmalıyız. Sonra lige bakmalıyız. Rakibimiz bu maça ekstra hazırlanacak. Biz de onlara aynı şekilde yanıt vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

CENK TOSUN BİLENİYOR

Cenk Tosun, sakatlığının geçmesiyle dünkü idmanda yer aldı. Başakşehir maçında riske edilmesi beklenmeyen tecrübeli forvetin, Fenerbahçe derbisine hazır duruma geleceği ifade edildi.

ROTASYON GELİYOR

Sergen Yalçın, tek maç üzerinden oynanacak Türkiye Kupası yarı finalinde rotasyon yapacak. Ersin, Ghezzal, N'Sakala ve Ljajic'in yedek kalacağı kesin gibi… Bu isimlerin yerine sırasıyla Utku, N'Koudou, Rıdvan ve Mensah forma giyecek. Montero, Necip ve Oğuzhan da ilk 11'de olması beklenen futbolcular. Yalçın, sadece forvette değişime gidemeyecek. Larin veya Aboubakar'dan biri ileri uçta olacak.