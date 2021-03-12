Sergen Yalçın bir ilki başardı!

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup eden lider Beşiktaş, ligdeki son 6 maçında 18 puan toplayarak Sergen Yalçın döneminde rekor kırdı. Ligin ilk yarısında BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u üst üste mağlup ederek 5 maçlık seri yakalayan siyah-beyazlılar bu maçların ardından Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından en fazla 5 maçlık seri yakalayan Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında aldığı galibiyetle bu sayıyı 6'ya çıkardı. Antalyaspor deplasmanında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından üst üste Konyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i yenen Beşiktaş, bu maçlarda hanesine 18 puan yazdırırken, ligde de zirveye kuruldu.

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İLK YARIDA PAS REKORU

İlk yarıda yüzde 72 topla oynama yüzdesine sahip olan Beşiktaş, yaptığı 458 pasın 416'sında isabet sağlayarak yüzde 91'lik isabet oranı tutturdu. Başakşehir ise karşılaşmanın ilk yarısında 127 isabetli pas yapabildi. Mücadeleden 3-2’lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 90 dakikayı 710 isabetli pasla tamamlarken, Başakşehir ise 285 isabetli pasta kaldı.

DERBİ ÖNCESİ KORKULAN OLMADI

Zorlu mücadele öncesinde 3'er sarı kartı bulunan Josef de Souza, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Necip Uysal, mücadeleyi kart görmeden tamamlayarak Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düşmediler. Siyah-beyazlı ekipte yalnızca Adem Ljajic, 61. dakikada sarı kart gördü.

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