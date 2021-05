Sergen Yalçın: Biz asla hiçbir şeyden vazgeçmeyiz

Süper Lig’de Beşiktaş ile futbolculuktan sonra teknik direktör olarak da şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, Göztepe karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Yalçın, şampiyonlukta tüm payın futbolcularının olduğunu belirterek kendi ekip arkadaşlarına da teşekkür etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın sözleri şöyle;

“Tarif etmek mümkün değil. Otelde otururken dakikalar geçmedi maç öncesi. Bir an önce oynayıp bitsin bir an evvel istedik. Allah bize nasip etti. İnanılmaz bir mutluluk. Tüm camiamıza armağan olsun. Sezon boyunca onların gücünü hissettik. Ama onları göremedik. Taraftarsız şampiyonluk kutlamak üzücü. Tüm başarı futbolcularımın. Son haftalarda sakatlıklardan dolayı kenardan oyuncu sokamadık. Allah onlardan razı olsun. Ekip arkadaşlarım müthiş çalıştı. Onları kimse görmüyor. Sürekli ben konuşuyorum ama Murat Şahin’e özellikle teşekkür ediyorum. Arkamı her zaman kolluyor. İnanılmaz bir duruş sergiledi herkes. Böyle bir sezonda şampiyon yaşamak inanılmaz.

Türkiye Kupası’na vakit var. Süper Lig şampiyonluğunu yaşamak istiyoruz ama arkada hemen Türkiye Kupası var. Biz asla hiçbir şeyden vazgeçmeyiz.”