Sergen Yalçın: Bizimle ilgili çok değişik yorumlar yapılıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun 4. hafta maçında Sporting ile karşılaşacak temsilcimiz Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın oynanacağı Jose Alvalade Stadı’nda basının karşısına geçen Yalçın, hedeflerinin kazanmak olduğunu söylerken bunun da zor olduğunu belirtti.

“SAKATLIKLAR TAKIMIN RİTMİNİ BOZDU”

“Şampiyonlar Ligi’nde bölümler halinde oynadığımız oyunlar bizi tatmin etti ama sonuçlandırma konusunda çok ciddi sorunlar yaşadık ve oynadığımız maçlarda çok basit goller yedik. Oynadığımız takımlar güçlü takımlar ama biz de kendi ülkemizin şampiyonuyuz. Yaşadığımız sorunlar, sakatlıklar takımımızın ritmini bayağı bir bozdu diyebilirim. 2-3 maç arka arkaya aynı kadroyla bir türlü çıkamadık. Oyun ritmini yakalayamadık ve bu da bizim için bazı sorunlar yarattı.”

“Önümüzde çok uzun bir süre var. Oyuncularımız yavaş yavaş önümüzdeki haftadan sonra geri dönecekler diye düşünüyorum. Huzur konusunda bir sıkıntımız yok, iletişim iyi, hepimizin birbiriyle diyalogu gayet iyi ama bunu biraz daha çalışıp sonuca döndürmemiz gerek. 3 maç oynadık, 3 maçı kaybettik. Yarın yeni bir maç, hedefimiz kazanmak. Daha risksiz, daha sağlam bir oyun oynayıp buradan istediğimiz sonuçla dönmek istiyoruz. Bu kolay mı, zor ama bu grupta oynanan bütün maçlar zor.”

“BUNA ŞÜKREDİYORUZ”

“Çok radikal değişiklik yapacak durumumuz yok. Yarın 5-6 oyuncumuz yine yok. Buna şükrediyoruz çünkü daha önceki maçta 12-13 tane oyuncumuz yoktu. Beklemediğimiz bir ortam oluştu sakatlıklar konusunda ama oyunun içinde bunlar var. Bazen oyuncuların performansı aşağı düşebiliyor, oynadığımız oyunlar skora dönüşmüyor, bu olduğu zaman eleştiriler de fazla oluyor.”

“BİZİMLE İLGİLİ ÇOK DEĞİŞİK YORUMLAR YAPILIYOR”

“Oynadığımız oyun, skor oyunu. Oranın da önemli olması gerekiyor. Oyuncularımız gelecek. Şu anda çok erken, bizimle ilgili çok değişik yorumlar yapılıyor. Bizim herhangi bir sıkıntımız yok, gayet iyi durumdayız, huzurluyuz, içeride yaşadığımız bir sorun yok.”

“KORNERE ÖNLEM ALACAĞIZ”

“Sporting’in favori olduğunu düşünüyorum, iç sahada oynuyorlar, İstanbul’da bize karşı kazandılar, favori olmaları gayet normal ama biz de eksiklerimiz olmasına rağmen güçlü bir takımız. Yarın da iyi bir oyunla buradan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. Sporting, iyi ve atletik oyunculara sahip. İstanbul’da yediğimiz goller, 3 tane kornerden. Yarın korner bölümüne mutlaka önlem alacağız.”

“KONUYU BAŞKA YERLERE GÖTÜRDÜNÜZ”

“Şanssızlık derken, her şeyi yanlış anladığınız gibi bunu da yanlış anladınız. Oyunun tamamında şans çok önemlidir. İyi oynarsın, şansın olursa golü bulabilirsin. Şans faktöründen bahsederken, bundan bahsetmeye çalıştım, konuyu başka yerlere götürdünüz.”