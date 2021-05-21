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Sergen Yalçın: Bu bizim şeref madalyamız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Sezon başından sonuna kadar savaşan bir ekibin başarısı. Çok zor bir sezon oldu. Keşke şampiyonluğu hep birlikte kutlayabilseydik. Onlarla buluşacağımız günü iple çekiyoruz” dedi.

Ali AYDIN
Güncellenme: 09:29, 21/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Sergen Yalçın: Bu bizim şeref madalyamız

SÜPER Lig şampiyonluk kupasını önceki gün görkemli bir törenle alan Beşiktaş'ta bir ismin mutluluğu çok ayrıydı. Adı en son anons edilen bu isim, stada alınan sınırlı sayıda davetlinin en büyük alkışını alan Sergen Yalçın'dan başkası değildi. SÖZCÜ adına töreni takip eden muhabirimiz Ali Aydın'la bir müddet sohbet eden Yalçın, sevincini ve gururunu gizlemedi.

‘O GÜNKÜ TARAFTARI UNUTAMIYORUM’

Şampiyonluk madalyasıyla poz veren tecrübeli çalıştırıcı, “Bu bizim şeref madalyamız. Sezon başından sonuna kadar savaşan bir ekibin başarısı” ifadelerini kullandı. “İlk şampiyonluklarım, ilk kupalarım” diyen ve Beşiktaş'a imza attığı ilk güne vurgu yapan Sergen Yalçın, “O günkü taraftarı unutamıyorum. Keşke şampiyonluğu hep birlikte kutlayabilseydik. Onlarla buluşacağımız günü iple çekiyoruz” diye konuştu.

aydın Beşiktaş Sergen Yalçın Sözcü Süper Lig