Sergen Yalçın: Bu görüntü fake! Gerçek değil…

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 mağlup oldukları Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından konuştu. Yalçın'ın yenilgi sonrasındaki sözleri dikkat çekiciydi!

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Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun 3. haftasında Sporting’e 4-1 yenilen Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Yalçın’ın sözleri dikkat çekerken, Sporting’in gollerini ‘şans’ olarak yorumlayıp, mağlup oldukları maçtan ders çıkaracak bir şey bulamadığını belirtti.

SERGEN YALÇIN’IN SÖZLERİ ŞÖYLE;

– Öncelikle üzgünüz tabi. Beklediğimiz bir skor değil. Bu kulvar zor bir kulvar. Hataları affetmiyorlar Şampiyonlar Ligi’nde. Oynadığımız takımlar ters takımlar. Sporting geçiş oyunu oynayan bir takım. Çok da 4-1’lik bir maç değil.

– Böyle maçlar her zaman olmuyor. Takımımın iyi oynayıp, iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Skoru değiştirecek birçok pozisyon bulduk. Hatalar ve duran toplardan yediğimiz goller… Söyleyecek çok şey bulamıyorum. Böyle olmaması gerekiyor.

– Aynı golden 2 tane yedik. Şans golü ikisi de. Tabi ki çalışılmış gibi görünebilir ama şans faktörü onların yanındaydı. Kaleye gelmeden 3 tane gol attılar. Kusura bakmayın maçı çok yorumlayamıyorum. 4. golü saymıyorum artık, oyuncuların da morali bozulmuştu.

– Batshuayi de şanssızdı! Vuruyor vuruyor atamıyor, direkten dönüyor. Bahanelerin arkasına geçmeyi seven biri değilim ama şans faktörü onların yanındaydı. Basit goller yedik. Şampiyonlar Ligi’nde böyle goller yemek doğru değil. Bu maçtan ne ders çıkabiliriz diye bakıyoruz ama çok da ders çıkarılabilecek bir maç değil.

– Derbi maçları her zaman önemlidir. Pazartesi günü oynayacağız. Dinlenme süremiz var. Zor maç. Önceden kestirmek zor. Normal akışımıza dönmek istiyoruz. Toparlanma sürecindeyiz. İşler iyi gitmiyor, kaybediyoruz maçları. Bu görüntü gerçek görüntü değil, fake (sahte) yani! Beşiktaş’ın gerçek görüntüsü takımın toparlanmasıyla ortaya çıkar.