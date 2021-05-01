Sergen Yalçın ‘Cumartesi göreceksiniz’ demişti! Beşiktaş rekor kırdı…

Süper Lig’de bitime 3 hafta kala Hatayspor karşısında 7-0’lık net bir skorla kazanan Beşiktaş’ta şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı.

Vodafone Park’ta sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülen Hatayspor karşısında müthiş bir futbolla 7-0 kazanan Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın’ın bir önceki maçta söyledikleri gündem oldu.

Ligde son haftaya girilirken Fenerbahçe ve Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içine giren Beşiktaş’ta Çaykur Rizespor maçı sonrası Sergen Yalçın’ın yaptığı açıklamalar büyük gündem olmuştu.

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‘KONUŞMAYLA OLMUYOR O İŞLER’

Çarşamba günü 3-2 kazanılan Rize maçının ardından konuşan Sergen Yalçın, Hatayspor’a tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

”Maç bitiyor Hatay’ın hocası kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da… Göreceğiz Cumartesi ne olacağını. Konuşmayla olmuyor o işler. Göreceğiz ne olacağını”

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Beşiktaş’ın en zor maçlarından biri olarak görülen Hatayspor mücadelesinde 7-0 kazanmasının ardından Sergen Yalçın’ın bu sözleri sosyal medyada büyük gündem oldu. Siyah beyazlı taraftarlar alınan müthiş zafer sonrası bu sözleri paylaşıp ‘Sergen Yalçın’ı sinirlendirdiniz’ yorumları yapıldı.

Beşiktaş, Hatayspor maçının ilk yarısını tamamladı. Siyah Beyazlılar, tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarınını bu skorla tamamladı. Beşiktaş, bu sezon bir maçta 7 ve üzerinde gol atan ilk takım oldu.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan corona virüsü testinin pozitif gelmesi nedeniyle bu mücadelede takımın başında yer alamamıştı.